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Manisa ve Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını

Manisa ve Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını
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19 Temmuz 2022 - 17:42

Manisa ve Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını

Manisa’nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevler büyürken bölgeye yakın evlerin de tedbir amacıyla boşaltılması istendi. Bir yangın haberi de Muğla’nın Milas ilçesinden geldi.

Karayağcı Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangınının önce buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığı öğrenildi. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi. Yangını 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor.

 

Manisa ve Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını

 

Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gördes’imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim’den kolaylıklar diliyorum.”

BİR YANGIN DA MİLAS’TA

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
Milas’taki Bozbük Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Manisa ve Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını

 

İhbarla bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

 

Manisa ve Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını
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