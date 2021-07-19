Bikiniyle Parkta Gezdi

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Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu Serel Yereli, bikinili haliyle parka gitti. Fotoğrafları Instagram’dan paylaşan 25 yaşındaki Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü.