Serenay Sarıkaya ve Menajeri Ayşe Barım’a Yönelik İddialar Ortalığı Karıştırdı!

Son günlerde sosyal medyada Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar, magazin gündemini alt üst etti. İddialar üzerine ID İletişim, sert bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı ve konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bu iddialara ateş püskürdü.

Skandal İddialar: 5 Milyon Dolarlık Senaryo

Sosyal medyada yayılan bir söylentiye göre, Ayşe Barım’ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı iddia edildi. Bu paranın, sanatçının ünlü bir kadın oyuncuyla aşk yaşadığına dair bir senaryo oluşturulması için kullanıldığı öne sürüldü.

ID İletişim’den Sert Yanıt: “Ahlak Dışı İftiralar”

İddiaların yayılmasının ardından, ID İletişim yazılı bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının, aylar sonra planlı bir şekilde yeniden gündeme getirildiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu iftiralarda bulunan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Serenay Sarıkaya, şirketin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak desteğini gösterdi.

Ünlülerden Destek Yağdı

ID İletişim’in açıklamasından sonra, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Sinem Kobal ve birçok ünlü isim Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım’a destek verdi.

Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Böyle dayanaksız, delilsiz ‘öyle duyduk’ tarzı zırvalarla kimseye suçlama yöneltemezsiniz. Başarılı, güzel ve yetenekli kadınlara sırf rahatsız olduğunuz için bedel ödetemezsiniz!”

Sinem Kobal ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca verilen emeği çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalamaya çalışan bu kontrolsüz iftiraları kınıyorum.”

Burcu Biricik, olayın magazinleşmesine tepki göstererek, sektördeki haksızlıkların konuşulması gerektiğini vurguladı.

Metin Akdülger ise paylaşımında şu notu ekledi:

“Özgür irademle yazdım, kimse bana baskı yapmadı. Sadece sevdiğim kadınların yanında olmak istedim.”

Farah Zeynep Abdullah ise çıkan haberleri paylaşarak kısa ve net bir yorum yaptı: