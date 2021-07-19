Yaz başından beri kendisinden dört yaş büyük şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli’nin sosyal medya hamlesine, eski sevgilisi Burçin Terzioğlu’ndan yanıt gecikmedi.
2015-2017 arasında yayınlanan ‘Poyraz Karayel’ dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu (41) ile İlker Kaleli (37), 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı.
İlker Kaleli, 2018’de yolları ayrılan Burçin Terzioğlu’nu geçtiğimiz hafta Instagram hesabından silmişti. Ancak güzel oyuncu, eski aşkını takip etmeye devam ediyordu.
Kaleli’nin bu hamlesine karşılık gecikmedi. Terzioğlu’nun da önceki gün yakışıklı oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması dikkat çekti.