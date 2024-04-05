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TRT dudak dudağa sevinci yakaladı

TRT dudak dudağa sevinci yakaladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Nisan 2024 - 14:35
Vakıfbank’ın yıldız voleybolcuları Cansu ile Ali Frantti Eczacıbaşı maçındaki sevinci sırasında dudaklarının birbirine değmesiyle ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisinin ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ile mücadele etti.

Yarı final serisinin bu ikinci karşılaşmasında Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek seriyi 2-0 lehine tamamladı ve finale çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

OLAY YARATAN SEVİNÇ

Maçın ilk setinde durum 8-8’ken Vakıfbank sayıyı kazanarak 9-8 öne geçti.

Vakıfbank oyuncuları Cansu ile Ali Frantti’nin sevinci sırasında iki yıldızın dudakları kazara birbirine temas etti.

O anlar TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelirken sosyal medyada da gündem oldu.

İMAMOĞLU VE ÜSKÜDAR’IN YENİ BAŞKANI DA ORADAYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da maçı izleyenler arasındaydı.

Taraftarlar özellikle Üsküdar’ın CHP’li yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a sevgi gösterilerinde bulundu.

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İŞTE OLAY YARATAN O SEVİNÇ

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