49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

49 yaşındaki Defne Samyeli düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor. Sporla iç içe olan Defne Samyeli sıcakların gelmesiyle soluğu plajlarda aldı. Bikinisiyle video çeken ünlü isim adeta şov yaptı.
Köşe yazarlığı, spikerlik, oyunculuk gibi birçok alanda deneyimi olan Defne Samyeli, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Kendisinin yanı sıra kızlarıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, cesur pozlarıyla Instagram’ı sallamaya devam ediyor.
Verdiği konserlerde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen 49 yaşındaki Samyeli, tatil sezonunu açtı.
ADETA ŞOV YAPTI
Ünlü isim Defne Samyeli yaza oldukça fit girdi.
Plajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.
Sporu elden bırakmayan Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.
49 yaşındaki Samyeli, fit vücuduyla gençlere taş çıkardı.