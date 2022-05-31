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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti
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31 Mayıs 2022 - 13:38

49 yaşındaki Defne Samyeli düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor. Sporla iç içe olan Defne Samyeli sıcakların gelmesiyle soluğu plajlarda aldı. Bikinisiyle video çeken ünlü isim adeta şov yaptı.

49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 1

Köşe yazarlığı, spikerlik, oyunculuk gibi birçok alanda deneyimi olan Defne Samyeli, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 2

Kendisinin yanı sıra kızlarıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, cesur pozlarıyla Instagram’ı sallamaya devam ediyor.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 3

Verdiği konserlerde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen 49 yaşındaki Samyeli, tatil sezonunu açtı.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 4

ADETA ŞOV YAPTI

Ünlü isim Defne Samyeli yaza oldukça fit girdi.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 5

Plajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 6

Sporu elden bırakmayan Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 7

49 yaşındaki Samyeli, fit vücuduyla gençlere taş çıkardı.

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49 yaşındaki Defne Samyeli bikinili plaj pozuyla gençlere taş çıkardı! Karın kaslarıyla dikkat çekti - Sayfa 8

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