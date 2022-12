Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altında

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketine yol açan yağışların ardından açıklama yaptı.

Cuma gününden bu yana uyarılar yaptıklarını söyleyen Gültekin, “Orta Akdeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin özellikle batıda, Muğla’dan başlamak üzere bölgemizi etkilemesini bekliyorduk. Dün Muğla’da metrekareye 135 kilograma varan etkili yağışlar oluştu. Akabinde de akşam saatlerinden itibaren Antalya’nın batı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yağış özellikle dün gece Kumluca, Finike hattında etkili oldu, yer yer aşırı yağışa yol açtı. Bunun sonucunda da dere taşmaları meydana geldi” dedi.

SON 24 SAATTE 253 KİLOGRAM YAĞDI

Sabah saatlerinden itibaren yağışın Antalya merkezde etkili olduğunu ve metrekarede 45 kilogramı bulduğu ve doğu ilçelerine doğru yağışlı sistemin kaydığını anlatan Gültekin, “Finike’nin yüksek kesimlerinde Saklısu mevkiinde 253,8 kilogram yağış kaydedildi. Özellikle selin meydana geldiği Kumluca merkezde 207,8 kilogram yağış aldı. Finike merkezde 200,1 kilogram yağış görüldü. Bunlar çok ciddi yağışlar ve aşırı yağış kategorisinde. Dolayısıyla bu yağışlar bazı noktalarda dere taşmalarına yol açtığı içinde seller meydana geldi” diye konuştu.

YARIN AKŞAM İÇİN UYARI

Gültekin, bugün için batıda ciddi bir yağış beklentisi olmadığını, Antalya’nın doğu ilçelerinde ise devam edeceği uyarısında bulundu. Gültekin, bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edecek olan yağış sisteminin ardından yarın akşam Antalya genelinde yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Doğu ilçelerde de yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya’yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sisteminin içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz.”

ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde Antalya merkezden Aksu ve Serik ilçelerine doğru ilerleyen yağışlı sistemle oluşan kuvvetli Yağmur nedeniyle Aksu ilçesinde de çok sayıda narenciye bahçesi ve arazi su altında kaldı. Yağışlar Antalya Havalimanı’ndaki uçuşları da kısmen etkiledi. Bazı uçuşların saatlerinde değişiklikler yaşandı.

BAKAN KİRİŞCİ: İŞ MAKİNELERİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kumluca ve Finike’de selden etkilenen bölgelerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İş makinelerimiz ilk andan itibaren aralıksız çalışıyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

VALİ YAZICI İLE BAŞKAN BÖCEK SEL BÖLGESİNDE

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’daki şiddetli yağış sonrası bölgede inceleme yaptı. Vali Yazıcı ile Başkan Böcek selde iş yeri, evi, serası zarar görenlerle görüşüp, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Yazıcı, ilçede metrekareye 207 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kumluca’nın ciddi manada sıkıntıya girdiğini dile getiren Vali Yazıcı, “Sabah 08.00’e kadar 400’e yakın ihbar geldi. İhbarlar değerlendiriliyor. Can kaybı söz konusu değil. Tarım arazilerinde ve ilçe merkezinde mağdur olan çok sayıda vatandaşımız var” dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekiplerin seraları incelediğini dile getiren Vali Yazıcı, Kavaklıkuyu Caddesi’nde mağdur olan esnafı ziyaret ettiklerini belirtti. Belediye ekiplerinin bodrum katlarındaki suların tahliyesi için çalışma yaptığını aktaran Yazıcı, sel mağdurlarının da temizlik yaptığını söyledi. Vali Yazıcı, “Ekiplerimizin hasar tespiti için iş yerleri, mağdur vatandaşlarımızın konutları ve araçlarla ilgili tespitleri en kısa sürede bitireceğiz. Akşama kadar bitirmeyi hedefliyoruz, olmazsa yarına biter” diye konuştu.

SERASINI KONTROLE GİDEN ÇİFTÇİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi:

“Sadece 1 vatandaşımız daha önce baypas olan 78 doğumlu vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti. Serasında kalp krizi geçirmiş. Devletimiz yaraları saracak. İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğini iletti. Gece 02.30’dan itibaren teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Takipteyiz, can kaybı olmaması sevindirici ama ciddi miktarda hasar gören yer ve mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarı da karşılayacaktır. Büyük geçmiş olsun.”

BAŞKAN BÖCEK: 2 İTFAİYE ARACIMIZ KAYBOLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şunları söyledi:

“Mal canın yongası; can kaybımız yok ama her yer çamur. Her yer afet ile ilgili sıkıntı görmüş. Biz de 01.15 itibarıyla tüm ekiplerimiz araç gereçle çalışmalara başladık. 25 itfaiye aracı, 38 iş makinesi, 10 kamyon yer aldı. Köprümüz yıkıldı. 2 itfaiye aracımız kayboldu. 167 personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük afet, üzgünüz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Diğer yandan belediyeye ait itfaiye araçlarının kurtarma çalışmasına giderken sele kapılıp sürüklendiği, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

‘3 GÜN BOYUNCA ÇEŞME SUYU İÇMEYİN’

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması için duyuru yapıldı. Finike Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçede aşırı yağışların neden olduğu sel baskını ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları, onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir. Yetkili birimler tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup, çeşitli noktalardan su numune örnekleri alınmıştır. Tüm halkımıza önemle duyurulur” denildi.

SEL SULARI 100 DEKAR SERAYA DOLDU

Demre’ye bağlı Köşkerler Mahallesi Gödeme mevkisi ile Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde dağdan gelen sel suları, yaklaşık 100 dekar serayı bastı. Selin taşıdığı toprak, mil, dallar ve ağaç parçaları seralara doldu. Kapanan Demre- Belören- Çağman mahalleri yolu ile Beymelek Mahallesi Yukarı Beymelek mevkisi yollarında açma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar ise seralarında temizlik çalışması yapıyor.

KUMLUCA’DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kumluca’da gece etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan selin ardından ilçede öğle saatlerinde güneş açtı. Esnaf iş yerinde temizlik çalışması yapıp, ıslanan ve çamurla kaplanan ürünlerini dükkanının dışına taşıdı. Kumluca Belediye binasının altındaki otoparkın suyla dolması nedeniyle 45 araç zarar gördü. Ekipler, yollardaki balçık ve sel sularıyla sürüklenen dal ve tomrukların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Cadde ve sokaklarda selden zarar gören otomobillerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

SEL KAMYONETİ SERAYA SÜRÜKLEDİ

Selden en çok zararı tarım alanları gördü. İlçedeki 14 mahallede ekili alanlar su altında kaldı. 50. Yıl Caddesi’nde sel suları yol bitimindeki bir seraya kamyonet, buzdolabı, klima motoru, motosiklet, çamaşır makinesi ve sera dışındaki bahçeye de otomobil sürükledi. Seranın sahibi İrfan Kavcar, evine giren suları boşaltmak için mücadele ederken serasının suyla dolmasına müdahale edemediğini söyledi. Kavcar, “Domates seramdaki zarar çok fazla. Gece birden yağmurun yağmasıyla sel sularıyla seraya kamyonet, buzdolabı, motosiklet, iş yerlerinin malzemeleri girdi. Zararım çok fazla” dedi.

Sel sularının sürüklediği motosiklet, bisiklet ve eşyalarını arayanlar çevredeki seraları gezdi. Bazıları otomobilini seralarda ya da yol kenarında buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara’dan Antalya’ya hareket etti.

BEŞİKTEKİ BEBEĞİN SESİYLE UYANDILAR

Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki selde evlerini su basan Akkay ailesi, 6 aylık bebekleri Neva Rukiye’nin ağlama sesiyle uyandı. Evlerinin su aldığını gören baba Erdal Akkay (32), beşikteki bebeğini ve 2 çocuğunu komşusunun yardımıyla dışarıya çıkardı. Sel nedeniyle canlarını zor kurtaran Akkay ailesinin evinde yaklaşık 150- 200 bin TL hasar oluştu.

‘ÇOCUKLARIMI KURTARDIĞIMA DUA EDİYORUM’

Finike’de doğup büyüdüğünü ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlatan Erdal Akkay, “Gece 2-3 gibi uyuyordum. Evimin içinde 70-80 santim yüksekliğinde su fark ettim. Çocuklarımı alıp evden tahliye etmek zorunda kaldım. Perişan bir haldeyiz. Komşumdan yardım istedim. O geldi. 5-10 dakika evin içinde bekledik. Çıkış yeri aradım. Balkondan atladım ve çocuklarımı öyle tahliye ettim. Benim desteğimle birlikte eşimi indirdik. Bahçenin içinden tahliye ettik” diye konuştu.

‘AĞLAMASAYDI HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK’

7 yıllık evli, 3 çocuk annesi Merve Akkay (28), dün akşam başlayan yağışın gece saatlerinde şiddetini arttırdığını anlattı. Akkay, “Yatıyorduk, bir anda hava gürlemeye başladı. Her şey bir anda oldu. Bebeğimi emzirmek için kalkmıştım. Tahta beşikte kalıyordu. Evin içerisi göl olmuş, çocuk suyun içinde yüzüyordu. Çocuk ağlayıp uyanmasa belki de hepimiz ölecektik. Dış kapıyı açınca daha çok su geldi. Sonra ne yapacağımızı bilemedik. İtfaiye ve jandarmayı aradık ama geri dönen olmadı. Gece 03.00’te komşuyu aradık geldi, kurtardı bizi. Canımızı zor dışarıya attık Ağlama sesiyle uyanmıştık. Ağlamasaydı, hepimiz ölmüştük” ifadelerini kullandı.