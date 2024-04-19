Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bikinili pozlar veren ünlü oyuncunun dövme detayı dikkat çekti

Bikinili pozlar veren ünlü oyuncunun dövme detayı dikkat çekti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
19 Nisan 2024 - 15:32
Ünlü oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Paylaştığı karelerdeki dövme detayı ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları gündeme olmaya devam ediyor.

Birçok ünlünün yaz sozununa girmesiyle birlikte bikinil ive mayolu görüntülerin paylaşması dikkat çekti.

Son olarak da ünlü oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Ramo ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Özkan, son olarak Ne Gemiler Yaktım adlı diziyle izleyici karşısına geçmişti.

Oynadığı dizilerden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Devrim Özkan, Galatasaray’da oynayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşamış ve çift ani bir şekilde ayrılmıştı.

dfssdsd.jpg

Şimdilerde Kerem Bürsin’le beraber rol alacağı Mavi Mağara dizisi için Antalya’ya giden Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Özkan paylaşımına “work and travel” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Devrim Özkan’a sosyal medyada; ‘Dövmeni mi sildirdin?’ gibi yorumlar da yapıldı. Galatasaraylı olan Özkan’ın kolunda aslan dövmesi vardı.

work-and-travel-tbc.jpg

work-and-travel-tbc-1.jpg

work-and-travel-tbc-2.jpg

439268817-457575593395830-3280499260723770985-n.jpg

ÜNLÜLER DENİZ SEZONUNU AÇTI

Bayram tatili vesilesiyle deniz ve havuz sezonunun başlaması, ünlü isimlerin tatil anlarını paylaşmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İşte o anlardan bazı kesitler:

Seyşeller’de tatiline devam eden ünlü isim Defne Samyeli, serin suların ve kızgın kumların tadını çıkarıyor.

“Mavi Mağara” filminde Kerem Bürsin ile başrolü üstlenen Devrim Özkan, tatil için sıcak Antalya kıyılarını tercih etti.

Deniz sezonuna erken giriş yapan Alp Navruz, Akyaka’da sörf yaparken çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

Eşi Erkan Kolçak Köstendil’in performansı için Mısır’a seyahat eden Cansu Tosun, plajda bir deve üzerinde poz verdi.

Çeşme’de tatilini geçiren Çağla Şıkel ise, siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu anlar, sosyal medyada geniş ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanıTIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanı
Onur Akay’dan yeni Suphiye Orancı iddiası: Büyük kızın babası rahmetli şarkıcı Ferdi ÖzbeğenOnur Akay’dan yeni Suphiye Orancı iddiası: Büyük kızın babası rahmetli şarkıcı Ferdi Özbeğen
Angelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolarAngelina Jolie’nin boşanma serveti dudak uçuklattı: 100 milyon dolar
‘Deve kulaklı’ yorumunu görünce çıldırdı‘Deve kulaklı’ yorumunu görünce çıldırdı
Nuri Alço’dan yeni haber geldi!Nuri Alço’dan yeni haber geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YAZ MEVSİMİNDE NASIL GİYİNMELİYİZ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bikinili pozlar veren ünlü oyuncunun dövme detayı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılay’ın en acıklı fotoğrafı! Depremde çadır satıp yandaşlara ihale verirsen sonuç bu olur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hüseyin Çelik’in o sözleri üzerinden çarpıcı değerlendirme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür İzmir depremi sonrası uyardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milletvekilleri ne kadar zam alacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail- İran gerilimi açıklaması: İki taraf da farklı şeyler söylüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir Seferihisar’da 4.5 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızılay’ın en acıklı fotoğrafı! Depremde çadır satıp yandaşlara ihale verirsen sonuç bu olurNisan 19, 2024-3:29 pm
Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!Nisan 19, 2024-3:25 pm
Naci Görür İzmir depremi sonrası uyardı!Nisan 19, 2024-3:14 pm
Milletvekilleri ne kadar zam alacak?Nisan 19, 2024-3:12 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail- İran gerilimi açıklaması: İki taraf da farklı şeyler söylüyorNisan 19, 2024-3:10 pm
İzmir Seferihisar’da 4.5 büyüklüğünde deprem!Nisan 19, 2024-3:10 pm
Tanju Özcan’ın eşi pankartlarla belediyeyi bastı! “Ben de seni protesto ediyorum”Nisan 19, 2024-11:32 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !