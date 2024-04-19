Bikinili pozlar veren ünlü oyuncunun dövme detayı dikkat çekti

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları gündeme olmaya devam ediyor.

Birçok ünlünün yaz sozununa girmesiyle birlikte bikinil ive mayolu görüntülerin paylaşması dikkat çekti.

Son olarak da ünlü oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Ramo ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Özkan, son olarak Ne Gemiler Yaktım adlı diziyle izleyici karşısına geçmişti.

Oynadığı dizilerden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Devrim Özkan, Galatasaray’da oynayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşamış ve çift ani bir şekilde ayrılmıştı.

Şimdilerde Kerem Bürsin’le beraber rol alacağı Mavi Mağara dizisi için Antalya’ya giden Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Özkan paylaşımına “work and travel” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Devrim Özkan’a sosyal medyada; ‘Dövmeni mi sildirdin?’ gibi yorumlar da yapıldı. Galatasaraylı olan Özkan’ın kolunda aslan dövmesi vardı.

ÜNLÜLER DENİZ SEZONUNU AÇTI

Bayram tatili vesilesiyle deniz ve havuz sezonunun başlaması, ünlü isimlerin tatil anlarını paylaşmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İşte o anlardan bazı kesitler:

Seyşeller’de tatiline devam eden ünlü isim Defne Samyeli, serin suların ve kızgın kumların tadını çıkarıyor.

“Mavi Mağara” filminde Kerem Bürsin ile başrolü üstlenen Devrim Özkan, tatil için sıcak Antalya kıyılarını tercih etti.

Deniz sezonuna erken giriş yapan Alp Navruz, Akyaka’da sörf yaparken çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

Eşi Erkan Kolçak Köstendil’in performansı için Mısır’a seyahat eden Cansu Tosun, plajda bir deve üzerinde poz verdi.

Çeşme’de tatilini geçiren Çağla Şıkel ise, siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu anlar, sosyal medyada geniş ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.