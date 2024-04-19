Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, haklarındaki soruşturma henüz tamamlanmayan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi.