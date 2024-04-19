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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!

Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 15:25
Mahkeme, Dilan Polat soruşturmasında tüm şüpheliler hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak.
Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 1

Kasım ayında “Kara para aklamak”, ”Vergi usul kanuna muhalefet” ve ”Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında mahkemeden sürpriz bir karar çıktı.

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 2

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, haklarındaki soruşturma henüz tamamlanmayan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi.

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 3

Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 4

İKİ SUÇTAN TUTUKLULUĞA DEVAM
Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu sanıkların avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 5

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 6

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 7

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Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı! Dikkat çeken gelişme - Sayfa 8
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