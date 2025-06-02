MAURO ICARDI TATİLDE SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezonun tamamlanmasının ardından Arjantinli model sevgilisi China Suarez ile birlikte tatil için İspanya’nın gözde destinasyonlarından Ibiza’ya gitti. Çiftin tatilde çekilen samimi kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ICARDI VE SUAREZ AŞKI İBIZA’DA GÜNDEM OLDU Geçmişte Wanda Nara ile evli olan Icardi, boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye başladığı China Suarez ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Ibiza’da objektiflere yansıyan ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Icardi’nin sevgilisine olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflarda Icardi’nin Suarez’i sık sık öptüğü ve romantik anlar yaşadığı görülüyor. ROMANTİK POZLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM Tatilleri boyunca sık sık el ele, sarmaş dolaş görüntülenen çiftin aşk dolu pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Icardi’nin sezon yorgunluğunu atarken, aynı zamanda duygusal bir tatil geçirdiği ifade ediliyor. YENİ SEZON HAZIRLIĞI ÖNCESİ DİNLENİYOR 2024–2025 sezonunda Galatasaray formasıyla sergilediği performansla taraftarın gözdesi olan Mauro Icardi, tatilde geçirdiği bu romantik günlerle hem dinleniyor hem de yeni sezona moralli hazırlanıyor.