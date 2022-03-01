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Barbaroslar dizisinin Despina’sı Gülcan Arslan’ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp…

Barbaroslar dizisinin Despina’sı Gülcan Arslan’ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp…
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04 Mart 2022 - 15:37

Barbaroslar dizisinin Despina’sı Gülcan Arslan’ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp…

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan veren hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı ‘Despina’ karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak yatak pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 1

Sosyal medyayı aktif kullanan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 190 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak yatak pozunu paylaştı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 2

Arslan’ın iddialı paylaşımına, ”Bu ne Allah aşkına!” ve ”Buna ne gerek vardı şimdi?” gibi yorumlar yapıldı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 3

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1986 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Gülcan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 4

2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisinde kamera karşısına geçen Arslan, Bir Çocuk Sevdim ve Arka Sokaklar dizileriyle geniş kitlelerce tanındı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 5

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir’in ablası Gülbin’e hayat veren Gülcan Arslan, sonrasında başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisine dahil oldu.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 6

Gülcan Arslan, yakın zaman önce Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Anlaşamayacaklarını düşünen ikili, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 7

Gülcan Arslan’ın eski sevgilileri arasında Şahin Irmak ve Serkan Şenalp gibi isimler de bulunuyor.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 8

Güzel oyuncunun adı, ünlü şarkıcı Teoman ile de aşk dedikodularına karışmış, Teoman bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 9

İşte Gülcan Arslan’ın paylaştığı o poz:

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 10

 

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 12

Barbaroslar dizisinin Despina'sı Gülcan Arslan'ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp... - Sayfa 18

 

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