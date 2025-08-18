Blok3 konserine korumalarıyla çıktı! Tepki yağdı

Rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın), hakkında çıkan darp ve tehdit iddialarının ardından İstanbul’daki konserine korumalarıyla geldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda eleştiri aldı.

Geçtiğimiz günlerde organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturuculu silahla tehdit edildiğini iddia etmişti. Karagöz’ün açıklamaları müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, rapçinin ilk kez sahneye çıkacağı anlarda yanında kalabalık bir koruma ekibiyle gelmesi dikkat çekti.

“KURTLAR VADİSİ SAHNESİ GİBİ”

Blok3’ün konser alanına girişi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, “Kim bunlar ya?”, “Kurtlar Vadisi gibi konsere gelmiş adam”, “Bir SAT komandosu eksik kalmış” gibi yorumlarla tepki gösterdi. Birçok kişi, sanatçıların sahneye müzikleriyle çıkması gerektiğini vurgulayarak Blok3’ün bu tavrını eleştirdi.

Gündemdeki iddialar ve sosyal medyadaki yorumlar Blok3’ün konserine gölge düşürürken, rapçinin ilerleyen günlerde konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.