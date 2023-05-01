Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Beşiktaş – Galatasaray sonrası Necati Ateş’ten Bafetimbi Gomis yorumu! “Madem affettiniz…”

Beşiktaş – Galatasaray sonrası Necati Ateş’ten Bafetimbi Gomis yorumu! “Madem affettiniz…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
01 Mayıs 2023 - 12:50

TRT Spor yorumcusu Necati Ateş, Beşiktaş – Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk’un hamlelerini eleştirdi.

TRT Spor yorumcusu Necati Ateş, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’u oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirdi.

Necati Ateş’in sözleri bu şekilde:

“Beşiktaş ilk maçı 2-1 kaybetmişti, ikinci maçını 3-1 kazandı. İkili averajı da kazanmış aldı. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum, çok net bir galibiyet aldı. İlk yarıda şiir gibi bir Galatasaray var. Kaleden alan, orta sahadan devam eden istediği gibi hücum yapabilen bir takım görüntüsündeydi. Şiir gibi de bir gol attılar. O gol oldu ama Beşiktaş golden sonra uyandı. Beşiktaş gol yemeden önce toptan uzak, rakibinden uzak bir oyun oynuyordu. Zaten 20. dakikadan sonra Galatasaray maçın hiçbir yerine giremedi, pozisyon da üretemedi”

“GEDSON TEK BAŞINA OYNADI”

“İkinci golden sonra da Beşiktaş öyle bir ivme yakaladı ki. Gedson bugün tek başına oynadı. 6 oyuncuya bedel oynadı. En çok dribling yapan, faul alan, baskı yapan top kapan adamdı. Gol atanlar değil, maçın adamı Gedson’dur. Aboubakar topla 15 kere buluşmuştur bugün 1 gol attı. Orta sahaların maçı kazandıracağını söylemiştim maçtan önce, öyle de oldu. Orta sahada Beşiktaş Galatasaray’ı resmen ezdi. Fizik ve pas kalitesi olarak özellikle”

“Ligimizde dikine gidebilen, adam geçebilen oyuncu çok az. Mertens bence bugün maça gelmedi, inanılmaz kötü oynadı. Öyle olunca Icardi de gözükemiyor. Kerem de saman alevi gibiydi. Galatasaray biraz kımıldar gibi oldu ama olmadı. Adekugbe Türk statüsünte olduğu için muhtemelen tercih ediliyor ama bu maçtan sonra özellikle oraya Okan hocanın çare bulması lazım. Dubois veya Kazımcan orada oynar bundan sonra. Çok ciddi zaaf veriyor oradan Galatasaray”

“Golü yemelerine rağmen Oliveira’nın çıkması bence doğru değildi. Topu kullanması, golde de gördük ara pasını mesela çıkması bence yanlıştı. Midtsjö top kapar, sana istediğin hakimiyeti verir orta sahada ama Oliveira’yla aynı tip değildir”

“GOMIS’İ MADEM AFFETTİNİZ NİYE OYUNA SOKMADINIZ”

“Gomis’i madem affettiniz niye oyuna sokmadınız zamanında. Golde hata yapmasına rağmen Oliveira’yı çıkarmak yerine Toreira çıkabilirdi. 2-1 olmuş zaten ileriye atabilirdiniz Oliveira’yı. 2-1’den sonra 3-1’i görerek ikili averajı da rakibinize vermiş oldunuz. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı ama Galatasaray’ın bu kadar kötü oynayacağını da kimse düşünmüyordu”

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteciler artık nefes alabilmek istiyor! 1 Mayıs’ta basın ne durumda?Gazeteciler artık nefes alabilmek istiyor! 1 Mayıs’ta basın ne durumda?
Bahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neden sessiz? MHP’li adaydan çarpıcı çıkışBahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neden sessiz? MHP’li adaydan çarpıcı çıkış
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor! Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı…1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor! Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı…
Bekir Bozdağ’dan muhalefete terör eleştirisi! “Adamlar oturmayı bırak masaya hakim oldular”Bekir Bozdağ’dan muhalefete terör eleştirisi! “Adamlar oturmayı bırak masaya hakim oldular”
Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştıTatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ENERJİ TERAPİSİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’li Canikli: 7’li masa ulus devletini tehdit ediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş – Galatasaray sonrası Necati Ateş’ten Bafetimbi Gomis yorumu! “Madem affettiniz…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bedava doğal gaz için EPDK Başkanı’ndan açıklama: Vatandaşın tereddütü olmasın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteciler artık nefes alabilmek istiyor! 1 Mayıs’ta basın ne durumda?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ın yüzü borsada da güldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücrete ara zamda 3 farklı senaryo! İşte konuşulanlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neden sessiz? MHP’li adaydan çarpıcı çıkış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor! Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !