  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Muharrem İnce’den Bakan Tekin’e Özel Okul Tepkisi!

Muharrem İnce’den Bakan Tekin’e Özel Okul Tepkisi!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

CHP’li Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çocuğunu devlet okulu yerine özel bir koleje göndermesini sert sözlerle eleştirdi. İnce, Tekin’in açıklamaları ile uygulamaları arasında çelişki olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin’in Çocuğu Özel Okula Başladı

İddiaya göre Bakan Tekin’in kızı bu yıl sekizinci sınıfa başladı. Ankara’daki kolejin ortaokul sınıflarında yaklaşık 25 öğrenci eğitim görüyor. Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda İmam Hatip modelini öne çıkarmış, ancak kızının gittiği okulda dini ağırlıklı eğitim verilmediği ve karma eğitim uygulandığı belirtiliyor.

İnce’den Eleştiri

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

  • “Eğitimi yöneten Bakan, devlet okullarına güvenmeyip çocuğunu özel okula gönderiyorsa samimi değildir.”

  • “Bizim derdimiz devlet okullarında eğitimin niteliğinin yükseltilmesidir. Sayın Bakan bunu yapamıyorsa makamı boşaltmalıdır.”

İnce, özel okul tercihinin tartışma konusu olmadığını, esas amacın devlet okullarının kalitesinin artırılması olması gerektiğini belirtti.

Muharrem İnce’den Bakan Tekin’e Özel Okul Tepkisi!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp