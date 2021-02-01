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20 Milyon TL’lik Yatırım Yaptılar !

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20 Milyon TL’lik Yatırım Yaptılar !
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25 Eylül 2021 - 15:04
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Selin Ciğerci ile evliliğini sonlandıran Gökhan Çıra, ortaklıklarının bitmediğini açıklamıştı. Ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Gökhan Çıra yapacağı milyonluk yatırım ile gündeme geldi.

Selin Ciğerci ile evliliğini iki hafta önce sonlandıran Gökhan Çıra, ayrılığın ardından milyonlar harcayarak bir restaurant açma kararı almıştı. Daha önce yoğun iş temposu sebebiyle bu isteği yarıda kalan Gökhan Çıra, bir restaurant ve spor kulübü almak istediğini her fırsatta dile getirse de şimdi turizmci oluyor.

“İŞİMLE ÖN PLANDA OLACAĞIM”

Sapanca’dan 8 milyon TL’ye arsa alan Çıra, toplam 20 milyon TL’lik bir tesis kuruyor. Çok heyecanlı olan Çıra, “Artık evliliğimle değil, sadece işimle ön planda olacağım” dedi. Daha önce yoğun iş temposu sebebiyle bu isteği yarıda kalan Gökhan Çıra, bir restaurant ve spor kulübü almak istediğini dile getirdi.

“GÖRDÜĞÜN O BİLDİĞİN DEĞİL”

Selin Ciğerci’den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla fotoğrafını paylaşmıştı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna Çıra şu karşılığı vermişti: Gördüğün o, bildiğin değil.

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