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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! ‘Safiye uzun sever’

Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! ‘Safiye uzun sever’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Aralık 2023 - 18:35

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 1

Türk sinema ve müzik piyasasının güçlü isimlerinden Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı. Youtube’da yayınlanan programda Bülent Ersoy’un cinsel ilişki süresiyle ilgili söyledikleri olay oldu. Safiye Soyman’a ‘O uzun sever’ diyen Ersoy’un sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 2

“YAŞLILIĞA YATIRIM KOCA”
Programın ilk bölümündeki cinsel ilişki sohbeti gündem oldu. Sunucunun Bülent Ersoy’a “Bülent Hanım sizin hayatınızda biri var mı?” sorusu sonrasındaki konuşmalar izleyenleri oldukça güldürdü.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 3

Ersoy’un “Ne münasebet canım. Aman Allah korusun, hiç sevmem öyle şeyleri” cevabına Safiye Soyman’ın “Yaşlılığa yatırım koca, evlilik. Yanında bir nefes olsun.” demesiyle birlikte Ersoy, eski ilişkilerinden birinde yaşadığı anları anlattı.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 4

Oldukça keyifli geçen sohbete Ersoy’un “Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Siz kafayı yemişsiniz” cümleleri damga vurdu.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 5

Banu Alkan’ın kahkahalara boğulduğu programda sunucusundan Ersoy’a “15 dakika çok. Türkiye’de ortalama 3 dakika.” açıklaması geldi. Ersoy ise “15 bile sürmüyor. Ben kafadan attım. Benim diyeninki 15 dakika sürmüyor. Hemen tik tak.” diye ekledi.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 6

“SAFİYE UZUN SEVER”
Sunucunun “Banu Hanım ’15 dakikaya az dedi’ diye bir şey söyledi” diyince Diva’dan “Eee bununki uzun sürüyormuş demek ki. Ne diyeyim anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem de. Böyle böyle 10 saat, hiç çekemem. Tokadı basarım. ‘Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi’ derim.” cevabı geldi.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 7

Banu Alkan Faik Öztürk’le birlikte olan Safiye Soyman’a dönerek “Safiye Hanım’ı soralım bakalım” dedi. Bülent Ersoy’un “Safiye uzun sever” sözlerine Soyman da “Şimdi ne diyeyim, o zamanındaydı” diyerek karşılık verdi.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! 'Safiye uzun sever' - Sayfa 8

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla “Dünya Güzelleri Masada” olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

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Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! ‘Safiye uzun sever’
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