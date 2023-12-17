Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! ‘Safiye uzun sever’

“SAFİYE UZUN SEVER”

Sunucunun “Banu Hanım ’15 dakikaya az dedi’ diye bir şey söyledi” diyince Diva’dan “Eee bununki uzun sürüyormuş demek ki. Ne diyeyim anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem de. Böyle böyle 10 saat, hiç çekemem. Tokadı basarım. ‘Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi’ derim.” cevabı geldi.