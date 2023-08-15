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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2023 - 13:26

Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir çekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kemal Kılıçdaroğlu’ndan rest geldi. Yerel seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan adaylık kararını vermesini istedi.

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