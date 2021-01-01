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Selin Ciğerci basketbolcu aşkıyla el ele sobelendi

Selin Ciğerci basketbolcu aşkıyla el ele sobelendi
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22 Kasım 2021 - 15:22

Selin Ciğerci basketbolcu aşkıyla el ele sobelendi

Kısa bir süre önce Gökhan Çıra ile anlaşmalı bir şekilde boşanan Selin Ciğerci’nin bir basketbolcu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İddiaları inkar etmeyen Selin Ciğerci, yeni sevgilisiyle el ele yakalandı.

Selin Ciğerci basketbolcu aşkıyla el ele sobelendi

MedyaRadar’ın haberine göre futbolcu Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci’nin birlikte olduğu iddia edilen Metecan James Birsen’le el ele görüntülendi. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra’dan 10 Eylül’de tek celsede boşanmıştı.

GossipGirl adlı Instagram hesabının paylaşımında Selin Ciğerci ve Metecan James ilk kez el ele görüntülendi. Ciğerci, görüntülenmenin ardından sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

İNKAR ETMİŞTİ!

Genç basketbolcu Metecan James Birsen, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanlamıştı.

Başarılı basketbolcu, “Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyorum. Bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum” demişti.

 

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