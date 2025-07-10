Berk Atan ve İlayda Akdoğan El Ele Görüntülendi

Magazin dünyasının konuştuğu sürpriz aşk ortaya çıktı. Sevilen oyuncular Berk Atan ve İlayda Akdoğan, Etiler’de bir mekândan çıkarken el ele görüntülendi. İkilinin bu yakınlığı, haklarında çıkan aşk dedikodularını güçlendirdi. Mekân çıkışında muhabirlerin “Hayırlı olsun, ilişkiniz mi var?” sorusuna yanıt vermeyen çift, sessiz kalmayı tercih etti.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Çiftin birkaç gün sonra Bebek ve Caddebostan’da da birlikte görüntülenmesi, bu ilişkinin tesadüf olmadığını ortaya koydu. Sosyal medya platformlarında özellikle “Gossip Pasta” isimli magazin sayfası, ikilinin el ele yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşınca aşk iddiaları neredeyse kesinleşti.

Görüntülerde Berk Atan’ın flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşadığı, hızla mekâna yöneldiği görülürken, İlayda Akdoğan ise bir süre dışarıda bekleyip ardından içeri girdi. Bu doğal anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İkili, ilişkileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da hem fiziksel yakınlıkları hem de birlikte geçirdikleri vakit, bu yeni aşkın kamuoyuna yansımaya başladığını gösteriyor.