Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…
Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, dedikodulara ilişkin açıklama yaptı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenmesinin ardından ismi aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel sessizliğini bozdu.
DEDİKODULARI YALANLADI
Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, Jose Sosa ile bir arkadaş ortamında çalıştığını doğruladı ancak aralarında ilişki olduğu söylentilerini net bir dille yalanladı.
“SADECE ARKADAŞIZ”
Takvim’de yer alan habere göre; kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını ifade eden güzel oyuncu, “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım” dedi.
Melisa Döngel, Nisan 2021’de “Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum” açıklamasını yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek’te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hakkında çıkan ‘ayrılık’ dedikodularını doğrulamıştı.