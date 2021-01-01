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Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…

Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…
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11 Kasım 2021 - 10:38

Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması! Sessizliğini bozdu…

Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, dedikodulara ilişkin açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenmesinin ardından ismi aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel sessizliğini bozdu.

JOSE SOSA İLE AYNI MEKANDA EĞLENMİŞTİ

JOSE SOSA İLE AYNI MEKANDA EĞLENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, dedikodularla ilgili açıklama yaptı.

DEDİKODULARI YALANLADI

DEDİKODULARI YALANLADI

Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, Jose Sosa ile bir arkadaş ortamında çalıştığını doğruladı ancak aralarında ilişki olduğu söylentilerini net bir dille yalanladı.

SADECE ARKADAŞIZ

“SADECE ARKADAŞIZ”

Takvim’de yer alan habere göre; kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını ifade eden güzel oyuncu, “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım” dedi.

Melisa Döngel, Nisan 2021’de “Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum” açıklamasını yapmıştı.

22 yaşındaki güzel, bu sözlerden bir hafta sonra ise Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yazı beraber geçiren sevgililerin ayrıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek’te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hakkında çıkan ‘ayrılık’ dedikodularını doğrulamıştı.

Melisa Döngel, “Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki” ifadelerini kullandı.

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