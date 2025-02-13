YILDIZ TİLBE’DEN YANIKLARLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, saç boyası nedeniyle yüzünde oluşan kimyasal yanıklarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce sosyal medya hesabından yüzündeki yanıkları gösteren fotoğraflar paylaşan sanatçı, “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.” ifadeleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı.

SAÇ BOYASI YÜZÜNÜ YAKTI!

📌 Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde oluşan yanıklarla ilgili spekülasyonlara da yanıt verdi.

📌 Sanatçının, boyayı sürdükten sonra uyuyakaldığı için yanıkların oluştuğu iddia edilmişti. Ancak Tilbe, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

📌 “Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette araştırdım, benim gibi yanan birçok kadın var. Bir sürü boya kullandım ama bu çok kötü çıktı.” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

🎤 Ünlü sanatçı, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle doktora gittiğini ve tedaviye başladığını açıkladı.

📌 Doktorunun verdiği özel kremler ve ilaçları kullandığını belirten Tilbe, yüzündeki yanıkların iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

📌 “İyiyim çok şükür, her geçen gün daha iyiye gidiyorum.” diyerek hayranlarına moral verdi.

EVDE SAÇ BOYASI KULLANIMINA DİKKAT!

Bu olay, evde saç boyası kullanımıyla ilgili önemli uyarıları da gündeme getirdi.

✔️ Uzmanlar, saç boyası kullanmadan önce mutlaka alerji testi yapılması gerektiğini vurguluyor.

✔️ Kimyasal içerikli boyaların ciltle uzun süre temas etmesi ciddi yanıklara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

✔️ Ürünlerin kullanım talimatlarına dikkat edilmesi, cilt sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

YILDIZ TİLBE SEVENLERİNE MESAJ VERDİ

Yaşadığı talihsiz olayın ardından hayranlarından gelen destek mesajlarına teşekkür eden Tilbe, “Beni merak etmeyin, iyileşiyorum. Şarkılarla, müzikle buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.

📢 Saç boyası kullanırken dikkatli olmak ve güvenilir ürünler tercih etmek gerektiğini unutmayın!

Kaynak: https://www.ensonhaber.com