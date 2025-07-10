Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen Bodrum Tatilinde Göz Kamaştırdı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasının ardından yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve güzelliğiyle olduğu kadar eğitim hayatıyla da dikkat çeken Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla gündem oldu.

“Ege’de yaz hayali” notuyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Tatil pozlarıyla hayranlarının beğenisini toplayan güzel isim, doğal güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada da övgü topladı. Daha önce hakkında yapılan eleştirilere zarif bir dille yanıt veren Bilgen, güzelliğin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını, duruş, zarafet ve entelektüel birikimle bütünleştiğinde anlam kazandığını belirtmişti.