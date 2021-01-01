“Dijital platformların benim için en güzel tarafı; oyunculuk açısından daha özgür olabilmem.” açıklamasında bulunan Bahar Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonda bulunan kısıtlamalar, dijital platformlarda yok. Dolayısıyla, bu da oyuncunun; karakteri daha gerçekçi yansıtabilmemizi sağlıyor. “Duran” dizisi benim için çok başka bir deneyim…

Burada canlandırdığım karakter için çok kısa zamanda, Almanca öğrenmem gerekti. Gerçekten çok zor bir dil. Bu nedenle; bu dili bu kadar kısa bir süre içinde öğrenmek ve oynamak benim için hem korkutucu, hem de zevkli bir deneyim. Dizide herkes bambaşka bir Bahar izleyecek; şimdiye kadar ki tüm rollerimden farklı serseri bir kız…”

“Şu an hayatınızda olmak istediğiniz noktada mısınız?” sorusuna da samimiyetle yanıt veren güzel oyuncu “Bence yolculuk, öğrenme isteği ve başarı her zaman devam eden şeylerdir.

Dolayısıyla; hedefime doğru yolculuğum tabii ki devam ediyor. Bugün olduğum nokta için ise mutluyum diyebilirim” İfadelerini kullandı.