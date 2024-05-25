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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı!

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mayıs 2024 - 14:06

“Aşk-ı Memnu”, Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Beren Saat’in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ’un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre’nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi de Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil’den acı haber geldi. Fatma Karanfil kanser nedeniyle tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edildi.

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 1

Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.

 

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 2

Dizide Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti.

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 3

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Ancak Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 4

Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. Evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda entübe edildi.

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 5

Son gelen habere göre Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu belirtti. Son olarak ATV’de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 6

GEÇMİŞTE KANSERİ ATLATMIŞTI

Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! - Sayfa 7

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü. 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan’da Fatma karakterini canlandırmıştı.

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