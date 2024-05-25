Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı!

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü. 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan’da Fatma karakterini canlandırmıştı.