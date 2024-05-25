Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı!

“Aşk-ı Memnu”, Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Beren Saat’in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ’un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre’nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi de Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil’den acı haber geldi. Fatma Karanfil kanser nedeniyle tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edildi.
Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.
Dizide Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!
Ancak Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.
Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. Evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda entübe edildi.
Son gelen habere göre Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu belirtti. Son olarak ATV’de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.
GEÇMİŞTE KANSERİ ATLATMIŞTI
Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü. 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan’da Fatma karakterini canlandırmıştı.