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İzmir Açıklarında Yakalanan Kalamarlar Herkesi Şok Etti !

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İzmir Açıklarında Yakalanan Kalamarlar Herkesi Şok Etti !
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24 Eylül 2021 - 17:37
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İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.

 İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan şaşkınlığını, ‘Normalde bizim Ege’de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum.” şeklinde anlattı.

 Şahin Çakan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

Çakan, “Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev Kalamar takıldı. Normalde bizim Ege’de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum.” dedi.

‘İZMİR’DE RASTLAMADIK’

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

İzmir açıklarında yakalandı Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular

Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, “Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz’de görülüyor. İzmir’de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela Aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi.” diye konuştu.

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