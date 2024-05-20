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Geçinemeyen emekliler kalacak huzurevi arıyor. Ağla sevgili yurdum ağla

Geçinemeyen emekliler kalacak huzurevi arıyor. Ağla sevgili yurdum ağla
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2024 - 15:16
En düşük emekli maaşı 10 bin lira olunca geçinemeyen emekliler kalacak huzurevi arıyor. Ortaya çıkan manzaraya “Ağla sevgili yurdum ağla” yorumu yapıldı.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu Türkiye’de emekliler ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor. Kiralarını ödemekte zorlanan emekliler markete ve pazara bile gitmeye korkuyor.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in CİMER’e sorduğu soruya aldığı yanıt emeklilerin durumunu ortaya koydu. Buna göre huzurevine yerleşmek için başvuru yapan emeklilerin sayısı son 5 yılda yüzde 41 arttı.

Emeklilerin barınma krizi ele karşı karşıya kaldığını belirten Başevirgen, vatandaşların temek ihtiyaçların bile karşılamakta zorlandığının altını çizdi. Başevirgen, “2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’yi buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış yaşandı” dedi.

14 BİNDEN FAZLA KİŞİ HUZUREVİNDE

2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların, kapasitenin üstünde olduğuna dikkati çeken Başevirgen “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 17 bin 499 kapasiteli 168 resmi yaşlı bakım bulunuyor. Bu kurumlarda 14 bin 696 yaşlı hizmet alıyor. Buna karşılık ise 2023 yılı itibariyle bakanlığa başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’i buldu. Bakanlığın açıklamasına göre 2 yıldan fazla sıra bekleyen yaşlı bulunmuyor ama kapasitenin üzerindeki başvurular bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL KURUMLAR CEP YAKIYOR

Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatlarına da değinen Başevirgen, şunları kaydetti:

“2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatları yüzde 130’dan fazla zamlandı. 2024 fiyatlarıyla özel huzurevlerinde konaklamanın maliyeti 22 bin liradan 66 bin liraya kadar değişiyor. Huzurevinde kalan birçok memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda ‘Çıkartılır mıyız’ endişesi yaşamaya başladı.

Emekli maaşına yapılan yüzde 49,25 zamla yaşlılarımız özel huzurevlerinin kapısından dahi geçemiyor. Bu fiyatlarla emeklilerin özel huzurevlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kalma gibi şansları yok. Mecburen devlete ait huzurevlerine yönelen 60 yaş üstü vatandaşlar kapasitenin üzerindeki başvurular nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.”

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