Fenerbahçe’den Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması! Sağlık durumları nasıl?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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