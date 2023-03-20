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Fenerbahçe’den Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması! Sağlık durumları nasıl?

Fenerbahçe’den Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması! Sağlık durumları nasıl?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mart 2023 - 13:58

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

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Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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