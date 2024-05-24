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Ahmet Ercan’dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir

Ahmet Ercan’dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mayıs 2024 - 16:54

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı’yla ilgili araştırmasını paylaşarak uyarılarda bulundu. Bir il için korkutan uyarılarda bulunan Ercan,” Gelecek 10 yıl içinde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz” diye konuştu.

Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 1

İzmir’de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, İzmir’in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09.02’de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi’nden de İzmir depremine ilişkin açıklama geldi. Kandilli’den yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 2

Küçük ölçekte depremler sık sık yaşanırken, akıllara Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sözleri geldi. Son günlerde Kuzey Anadolu Fayı’na ilişkin bilgilendirme yapan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün sabah saatlerinde Balıkesir için korkutan bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Ercan, Balıkesir’deki deprem periyotlarını anımsatarak, “Gelecek 10 yıl içinde Balıkesir’de olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz” açıklaması yaptı.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 3

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’den geçen faylara ilişkin bilgilendirmeler yapıyor.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 4

2 Mayıs’ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı’nın en etkin kollarını açıklayan Prof. Dr. Ercan’a göre; fayın en çekinceli bölümü Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 5

Aynı mesajında Ahmet Ercan; Kuzey Anadolu Kırığı’nın en etkin kolunun Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma’nın orta kolu olduğunu ifade etmişti. Prof. Dr. Ahmet Ercan 20 Mayıs tarihli bir mesajında ise Balıkesir için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 6

“30 YILDA BİR DEPREM ÜRETEBİLİR”

“Kentin ovaya değil, Batı’ya yerleşmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek, Balıkesir’in deprem açısından tehlikeli ilçelerini tek tek saydı. Ercan’ın işaret ettiği şu noktalar Çanakkale açısından da tehlike arz ediyor: * Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli.”

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 7

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan bugün sabah saatlerinde yaptığı son paylaşımda ise Balıkesir’de 127 yıldır deprem olmadığını hatırlattı.

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 8

“10 YIL İÇİNDE DEPREM OLURSA ŞAŞIRTICI OLMAZ

“Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz…”

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Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir - Sayfa 9

“İlginçtir, Van gölünün doğusu Van, Muradiye, Çaldıran, Erciş M7,3’e kadar deprem üretebilirken, batısında; Süphan, Nemrut, Artos yanardağlarının olduğu Bitlis’te: Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Bitlis içi çok dingin olup, ancak çok çok seyrek aralıklarla M4-M6,4 arası deprem üretir.”

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