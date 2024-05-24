Ahmet Ercan’dan korkutan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir

İzmir’de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, İzmir’in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 09.02’de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi’nden de İzmir depremine ilişkin açıklama geldi. Kandilli’den yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.