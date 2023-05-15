Sinan Oğan ikinci turda destek şartlarını açıkladı: “Bunlar olmadan diğer aşamaya geçilmez”

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ”En başından beri gözüken seçimler ikinci tura kalacak. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak.” dedi.
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “En başından beri gözüken seçimler ikinci tura kalacak. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak” dedi. “Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar” diyen Oğan, “Biz Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değişmezliği, madde 66, Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye’deki sol ekonomik krizin temel sebeplerinden olan faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi bizim öne koyacağız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez” ifadelerini kullandı.
Oğan’ın açıklamaları şöyle:
“Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak”
ATA İttifakı olarak ve bu ittifakın cumhurbaşkanı olarak anketlerde, televizyonlarda yok sayıldık. Türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Sosyal medyadan, gazete köşelerinden, televizyon yorumlarından linçlere maruz kaldık. Ancak biz plana sadık kaldık. İlk günden beri şunu ifade ediyorduk. Bu seçimlerde HDP ve HüdaPar gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiler kilit olma hesabı yapıyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu hesabı bozacağız dedik. Biz de bu şartlarda bu imkanlarla bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Ancak başka bir şeyi başarabilirdik, seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye’nin merkezine oturtmak için yola çıkmıştık. Bizim bütün hedefimiz Türk milletinin menfaatlerinin Türk milliyetçileri tarafından korunması ve Türk milliyetçileri tarafından sağlanmasıydı. Görüyoruz ki seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. En başından beri gözüken seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar.
Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süre boyunca eğer seçimler bu sonuçlarla tamamlanırsa, bu süreçte milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şuan şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demiyoruz, demeyeceğiz.
Şartlarını açıkladı
Biz tamamıyla ATA İttifakı’nı oluşturan siyasi partileriyle, milletimizin bize oy veren temsilcileriyle, imza veren temsilcileriyle istişareler yapacağız ve bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz. Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu ve bu son günlerde biz bir pazarlık içerisine girecekmişiz gibi lanse edildi. Oysa bizim söylediğimiz çok açık. Biz Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değişmezliği, madde 66, Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye’deki sol ekonomik krizin temel sebeplerinden olan faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi bizim öne koyacağız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez. O sebeple de FETÖ, PKK terör örgütü başta olmak üzere ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleriyle müzakere de elbette bizim olmazsa olmazımızdır. Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır.
“Bizi koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler”
Son üç gündür Muharrem İnce’ye yapılan inç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler. Ancak gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı’nın bu seçimlerdeki rolü onların hayal ettiğinden daha önemliymiş.”