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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu!

Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2022 - 17:29
Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar…

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik Kabine üyeleri ve AK Parti’den üst üste gelen açıklamalar umutları artırdı. Ara zam için formül bulundu. Önce yasa değişecek sonra asgari ücrete 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılması gündeme gelecek. 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılırsa Temmuz ayında asgari ücret kaç lira olacak? İşte masadaki o formüller…

Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 1

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yılda 1 kez zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gündemde. Bunun için önce yasa değişikliği yapılması gerekiyor.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 2

Masadaki formüle göre, her yıl aralık ayında bir defa belirlenen asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar Temmuz ayında ara zam yapılması formülünün masada olduğu belirtildi.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 3

Önce Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ek zam için sinyal verdi. Ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında, “Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz” dedi.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 4

Son olarak dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar” dedi.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 5

Sözcü’nün haberine göre Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması gerekmediği belirtiliyor.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 6

Bunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete ‘6 aylık enflasyon farkı kadar zam’ formülü masaya geldi.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 7

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre 2022’nin ilk dört ayında enflasyon yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 8

Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 9

Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda 2022 Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 10

Memur ve emekliye Temmuz ayında enflasyon artışı kadar otomatikman zam yapılacak. Yasa değişikliği durumunda da asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar zam verilecek.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 11

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 12

Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek.

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Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar… - Sayfa 13

Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

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