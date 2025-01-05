MG MOTOR MISIR’DA 100 BİN ARAÇ ÜRETECEK

Ünlü otomotiv markası MG’nin Türkiye’deki fabrika açma planları, sektörde büyük bir heyecan yaratmıştı. Hem otomobil tutkunları hem de sektör profesyonelleri, MG’nin Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmesinin, ülkemizin otomotiv endüstrisi için önemli bir adım olacağına inanıyordu. Ancak, MG’nin bağlı olduğu Çinli dev otomotiv grubu SAIC, sürpriz bir karar alarak, Türkiye yerine Mısır’da fabrika kurmaya karar verdi.

Bu gelişme, Türk otomotiv sektöründe önemli bir yankı uyandırdı. Çünkü MG, son yıllarda dünya çapında artan popülaritesi ve yenilikçi araçlarıyla dikkat çeken bir markaydı. Türkiye’de bir üretim tesisi kurma planı, sadece yerli istihdam yaratma açısından değil, aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisinin global rekabet gücünü artırma bakımından da önemli bir fırsat olarak görülüyordu.

Ancak SAIC, mevcut ekonomik koşulları, pazar dinamiklerini ve lojistik avantajları göz önünde bulundurarak Mısır’ı tercih etti. Mısır, coğrafi konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına daha hızlı ulaşım imkânı sunuyor. Ayrıca, Mısır hükümetinin otomotiv sektörüne sağladığı teşvikler de bu kararı pekiştiren unsurlar arasında yer aldı.

Bu değişiklik, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yatırım çekme kapasitesine dair soruları gündeme getirdi. Ülkemizdeki sanayi altyapısı, genç iş gücü ve stratejik konumunun yanı sıra hükümetin sektöre yönelik sunduğu teşvikler, hâlâ büyük potansiyel taşıyor. Ancak MG’nin bu kararının ardından, benzer uluslararası markaların Türkiye’ye yatırım yapma kararlarını etkilemesi mümkün.

MG’nin Türkiye’deki fabrika planlarının iptal edilmesi, sadece otomotiv sektörü için değil, ülkenin genel yatırım iklimi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mısır’da kuracağı yeni fabrika ile SAIC, küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Türkiye’nin otomotiv üretiminde yeni yatırımlar çekebilmesi için hükümetin ve yerel sanayi aktörlerinin daha fazla strateji geliştirmesi gerektiği aşikâr.

Çinli otomobil üreticisi MG Motor, Mısır’da 135 milyon dolarlık dev bir yatırımla yeni bir fabrika kurma hazırlığı yapıyor. Bu yeni tesis, yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak ve özellikle elektrikli ve hibrit araç üretimi üzerine odaklanacak.

Yatırım Planları ve Üretim Kapasitesi

MG’nin Mısır’daki üretim tesisi, ilk etapta yılda 50 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak şekilde inşa edilecek. Bu fabrikanın faaliyete geçmesi, 2026 yılı ikinci çeyreğine kadar planlanıyor. Üretim kapasitesinin, ikinci fazda yıllık 100 bin araca çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, tesisin yüzde 45 yerlilik oranına ulaşarak, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte MG, Mısır’da önemli bir üretim merkezi oluşturmayı amaçlıyor.

Stratejik Üretim Merkezi Olarak Mısır

MG’nin Mısır’daki fabrikası, 126 bin metrekarelik geniş bir alanda kurulacak. Bu tesis, markanın küresel üretim ağında stratejik bir merkez haline gelecek. İlk etapta üretilecek modelin MG5 sedan olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, tesisin geleceğinde tamamen elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve şarj edilebilir hibrit araçların üretimi de yapılması planlanıyor. Böylece, MG Motor’un çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda da önemli bir adım atması bekleniyor.

Türkiye ile Mısır Arasındaki İhracat Olanaklarının Artması Bekleniyor

MG Motor’un Mısır’daki üretim tesisi, yalnızca yerel ekonomiye büyük katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirme potansiyeline de sahip. Özellikle Türkiye ile Mısır arasında var olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde, bu yatırımın Türkiye’ye yapılacak araç ihracatını artırması bekleniyor. SAIC Motor’un, Mısır’daki Al Mansour Automotive Group ile yaptığı iş birliği sayesinde, MG Motor’un araçları, Türk pazarına daha kolay ve avantajlı koşullarla ulaşabilecek.

Bu yatırım, yalnızca Mısır’ın otomotiv sektörü için değil, aynı zamanda Türkiye için de stratejik fırsatlar yaratmayı vaat ediyor. MG Motor’un bu hamlesi, bölgedeki ekonomik dinamizmi artırırken, elektrikli araç pazarındaki büyüme trendine de katkı sağlayacak.

Kaynak: medyaradar