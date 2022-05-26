Erken seçim tartışmalarını bitirecek anket! ‘Yüzde 7’nin altında görünürse…’

Erken seçim tartışmalarını siyasetçilerle konuşan Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, “Olup olmayacağı tamamen MHP’nin performansına bağlı.” değerlendirmesini yaptı.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, ‘Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’ başlıklı bugünkü köşesinde erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. “Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerine ‘Sizce erken seçim olacak mı?’ diye sordum” diyen Yarkadaş “Deneyimli siyasetçiler, ‘Erken seçimin kaderi en başta ekonomiye bağlı. Ekonomideki gidişat iktidarı yoruyor. Eğer durum düzelmezse, iktidar daha fazla yıpranmadan bir seçim kararı alabilir’ tespitini yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MHP FAKTÖRÜ

Bazı siyasetçilerin erken seçimin kaderinin MHP’ye bağlı olduğunu söylediğini aktaran Yarkadaş, “Bana da hayli mantıklı gelen bu yoruma göre, erken seçim olup olmayacağı MHP’nin kamuoyu araştırmaları / anketlerdeki durumuna göre netleşir…” dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI GÖSTERECEK…

“Erken seçim olup olmayacağı tamamen MHP’ye bağlı” diyen Yarkadaş, “MHP eğer yaz aylarının sonunda yapılacak olan kamuoyu araştırmaları ya da bilinen adıyla anketlerde yüzde 7’nin altında görünürse, işte o zaman erken seçim kararı alınır. Seçim kararı alındığında; MHP ‘eski sistem’ geçerli olacağı için Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak ‘havuzdaki oylar’dan faydalanır. Eski sistemdeki yüzde 10 barajını aşamasa bile vekil çıkarır. MHP böylece parlamentoda yeniden temsil edilir. Yok eğer, MHP yapılan araştırmalarda yüzde 7’nin üzerinde görünüyorsa, seçimler tarihinde yapılır. Ancak bunun olabilmesi biraz da ekonomideki gidişata bağlı… Zira; ekonomi AKP’nin yumuşak karnı haline geldi. İktidar, kriz daha da derinleşmeden ve daha fazla erimeden erken seçime giderek eldekini korumayı da düşünebilir” ifadelerini kullandı.