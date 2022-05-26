Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erken seçim tartışmalarını bitirecek anket! ‘Yüzde 7’nin altında görünürse…’

Erken seçim tartışmalarını bitirecek anket! ‘Yüzde 7’nin altında görünürse…’
2 views
26 Mayıs 2022 - 10:48

Erken seçim tartışmalarını siyasetçilerle konuşan Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, “Olup olmayacağı tamamen MHP’nin performansına bağlı.” değerlendirmesini yaptı.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, ‘Erken seçim tartışmasını bitirecek anket…’ başlıklı bugünkü köşesinde erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. “Ankara’nın ‘kulağı delik’ siyasetçilerine ‘Sizce erken seçim olacak mı?’ diye sordum” diyen Yarkadaş “Deneyimli siyasetçiler, ‘Erken seçimin kaderi en başta ekonomiye bağlı. Ekonomideki gidişat iktidarı yoruyor. Eğer durum düzelmezse, iktidar daha fazla yıpranmadan bir seçim kararı alabilir’ tespitini yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

MHP FAKTÖRÜ

Bazı siyasetçilerin erken seçimin kaderinin MHP’ye bağlı olduğunu söylediğini aktaran Yarkadaş, “Bana da hayli mantıklı gelen bu yoruma göre, erken seçim olup olmayacağı MHP’nin kamuoyu araştırmaları / anketlerdeki durumuna göre netleşir…” dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI GÖSTERECEK…

“Erken seçim olup olmayacağı tamamen MHP’ye bağlı” diyen Yarkadaş, “MHP eğer yaz aylarının sonunda yapılacak olan kamuoyu araştırmaları ya da bilinen adıyla anketlerde yüzde 7’nin altında görünürse, işte o zaman erken seçim kararı alınır. Seçim kararı alındığında; MHP ‘eski sistem’ geçerli olacağı için Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak ‘havuzdaki oylar’dan faydalanır. Eski sistemdeki yüzde 10 barajını aşamasa bile vekil çıkarır. MHP böylece parlamentoda yeniden temsil edilir. Yok eğer, MHP yapılan araştırmalarda yüzde 7’nin üzerinde görünüyorsa, seçimler tarihinde yapılır. Ancak bunun olabilmesi biraz da ekonomideki gidişata bağlı… Zira; ekonomi AKP’nin yumuşak karnı haline geldi. İktidar, kriz daha da derinleşmeden ve daha fazla erimeden erken seçime giderek eldekini korumayı da düşünebilir” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’de ‘yetki’ kavgası! Şamil Tayyar’dan Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler!AK Parti’de ‘yetki’ kavgası! Şamil Tayyar’dan Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler!
TRT bandrol ücretine büyük zam geldi! Resmi Gazete’de yayımladı…TRT bandrol ücretine büyük zam geldi! Resmi Gazete’de yayımladı…
Suriye’ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: Hepsi tek tek vurulacak!Suriye’ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: Hepsi tek tek vurulacak!
ABD’den flaş Türkiye açıklaması! ‘Detay için temasa geçtik…’ABD’den flaş Türkiye açıklaması! ‘Detay için temasa geçtik…’
Erdoğan imzaladı! Maarif Vakfı’na dev kaynak aktarımı…Erdoğan imzaladı! Maarif Vakfı’na dev kaynak aktarımı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü astrolog Michaela Astro yine taçlandı!!!!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’den tepki çeken ilişki itirafı! “Biriyle hayatını geçirebilmen için…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatoş Yelliler’den mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer emojiyle kapamadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy’un kazancı dudak uçuklattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül, bikinili pozunu paylaştı! Alev emojileri yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücrete yapılacak temmuz zammı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erken seçim tartışmalarını bitirecek anket! ‘Yüzde 7’nin altında görünürse…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de ‘yetki’ kavgası! Şamil Tayyar’dan Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TRT bandrol ücretine büyük zam geldi! Resmi Gazete’de yayımladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suriye’ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: Hepsi tek tek vurulacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
hava durumu uyarısı 26 mayısMayıs 26, 2022-9:48 am
Hakim-savcı yardımcısı olmak için yazılı sınavMayıs 26, 2022-9:47 am
AB’den Türkiye’ye ‘hava sahası’ mesajıMayıs 26, 2022-9:37 am
Roma’da Jose Mourinho inanılmazı başardı!Mayıs 26, 2022-9:34 am
hava durumu tahminleri belli oldu!Mayıs 25, 2022-10:26 am
EYT son dakika haberleriMayıs 25, 2022-10:09 am
Altın fiyatları bugün ne kadar?Mayıs 25, 2022-10:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !