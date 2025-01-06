ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YÜKSEK ZAM HAYALLERİ ÇÖKTÜ

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretteki son zammı değerlendirdi. Aylardır büyük bir merakla beklenen yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, geniş yankılar uyandırırken, şimdi gözler yıl ortasında yapılması olası bir ek zamma çevrilmiş durumda. Ekonomist Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücretteki artış oranının yüzde 30 civarında olacağına dair öngörüde bulunmuştu. Bu tahmininin doğru çıkması, birçok kişiyi rahatlatırken, Yılmaz şimdi de Haziran ayında yapılması olasılığı konuşulan ek zam hakkında net bir açıklama yaptı.

Yılmaz, asgari ücretin yıl ortasında bir kez daha artırılabileceğini belirterek, özellikle enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi ve yaşam maliyetlerinin artması gibi faktörlerin, böyle bir adımın gerekliliğini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Ayrıca, devletin bu tür artışlarla alım gücünü artırma hedefinde olduğuna vurgu yaptı. Ekonomist, hükümetin bu dönemde sosyal ve ekonomik dengeyi gözeterek, çalışma hayatının yükünü hafifletmeyi amaçladığını ifade etti.

Haziran ayında yapılacak olası bir ek zam için tarih vermek gerekirse, Yılmaz, “Asgari ücretin yıl ortasında artırılması, bu sene yüksek enflasyonla mücadelede önemli bir adım olabilir. 2025 Haziran ayında, özellikle ekonomik göstergelerin de durumu göz önünde bulundurularak, ciddi bir artış yapılması muhtemel,” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, çalışanların asgari ücretteki olası değişiklikleri daha dikkatle takip etmelerine neden olurken, aynı zamanda ekonomistlerin önümüzdeki dönemdeki ekonomik politikaların yönü hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Öte yandan, hükümetin 2025 yılı için belirlediği asgari ücret artışları ve diğer ekonomik kararları, sosyal refahı arttırma amacı taşırken, çalışanların yanı sıra işverenleri de etkileyebilecek düzeyde olacak. Bu nedenle, ek zam tartışmaları yalnızca işçileri değil, işverenleri de ilgilendiren bir konu haline gelmiş durumda.

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından, bu rakamın toplumsal ve ekonomik etkileri gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak, asgari ücrete ek bir zam yapılması ihtimali de sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiş durumda. Ekonomistler ve çeşitli sosyal kesimler, bu konuda farklı görüşler öne sürerken, önemli bir değerlendirme de Ekonomist ve Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz’dan geldi.

Haber Global canlı yayınına katılan Yılmaz, asgari ücretle ilgili artan beklentileri ve bu beklentilerin oluşturduğu psikolojik etkileri değerlendirdi. Yılmaz, geçen altı ay boyunca asgari ücretin artış oranıyla ilgili kamuoyunda yapılan tartışmaların oldukça net olduğunu belirterek, “Bizim söylediğimiz, asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 civarında artacağıydı. Hiçbir zaman 35, 40, 50 gibi büyük oranlar telaffuz etmedik, ama ne yazık ki bazı çevreler bu tür yüksek artışları dile getirdi. Sendikalar, asgari ücretin yüzde 74 artacağını savundu, bu tür beklentiler insanların umutlarıyla oynanmasına neden oldu,” dedi.

Yılmaz, asgari ücretin yüzde 30 artırılacağını daha önce tahmin ettiklerini ve bunun gerçekle örtüştüğünü vurguladı. “Gerçekçi olmak gerekirse, uygulanan ekonomi politikaları ve işverenlerle yapılan istişareler doğrultusunda yüzde 30 bir artış söz konusu oluyordu. Ancak, burada eleştiri alırken, bizlerin söylediği oran gerçekleşti. Ekonominin gerçekleri ortada, biz de bu gerçekleri anlattık,” diye ekledi.

Ekonomist, asgari ücretin belirlenmesinde reel durumun çok önemli olduğunu ve yüksek beklentilerin zararlı olabileceğini ifade etti. Yılmaz, “Bizim amacımız işçilerin düşük ücretler alması değil, yüksek ücretler alması. Ancak, ülkenin ekonomik durumu, enflasyon ve diğer faktörler göz önüne alındığında yüzde 75’lik bir artış mümkün değil. Bunun halkı yanıltmak olduğunu düşünüyorum. İnsanlar gerçekçi olmayan beklentilerle umutlandırılıyor,” diyerek, yüksek oranlı artış beklentilerinin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Hayal Kırıklığına Yol Açan Yüksek Artış Beklentileri: Asgari Ücret Gerçekleriyle Yüzleşiyor

Yılmaz, ayrıca Haziran ayında yeni bir asgari ücret artışı yapılacağı yönündeki beklentilerin de gerçekçi olmadığını belirtti. “Bugün itibarıyla asgari ücretle ilgili herhangi bir ek artış beklemiyorum. Eğer böyle bir durum olsaydı, asgari ücret açıklanırken 2025 yılı için Haziran ayında gözden geçirme yapılacağına dair bir açıklama yapılırdı. Ama bu şekilde bir duyuru yok. Enflasyon oranları da düşüş gösteriyor ve asgari ücretle ilgili ek bir zam yapılması beklenmiyor,” dedi.

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Yılmaz, “Haziran ayında ek bir asgari ücret düzenlemesi yapılacağına dair kulis bilgileri dolaşsa da, böyle bir söylemin ekonomiye zarar vereceğini düşünüyorum. İnsanların beklentilerini gereksiz yere yükseltmek, süreci olumsuz etkileyebilir,” şeklinde konuştu.

Asgari ücret artışı ve gelecekteki olası değişikliklere dair yapılan bu değerlendirmeler, ekonominin gerçeklerine dayalı, dikkatli bir yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yüksek artış beklentilerinin yaratacağı hayal kırıklığı ise, sosyal huzursuzluğu artırabilir.

Kaynak: Haber Global