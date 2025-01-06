KOÇ HONDİNG’DEN ŞOK KARAR: 1800 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Koç Holding, son dönemde üretim süreçlerinde karşılaşılan ciddi zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle önemli bir karar aldı. Şirket, bünyesindeki Arçelik markasının üretim yapılan fabrikasını kapatma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. Bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan bildirimle resmiyet kazandı.

Koç Holding’in aldığı bu karar, özellikle sektördeki çevreler tarafından büyük bir şok etkisi yarattı. Arçelik, Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticisi olarak, yıllardır güçlü bir üretim altyapısına sahipti. Ancak son zamanlarda küresel tedarik zinciri sorunları, hammadde teminindeki zorluklar ve artan üretim maliyetleri, şirketin bu fabrikasını kapatma kararı almasına yol açtı.

Fabrikanın kapatılmasının, yerel iş gücü ve çevreye olan etkilerinin yanı sıra, şirketin uzun vadeli stratejilerine de yansıması bekleniyor. Koç Holding, bu süreçte çalışanlarına gerekli destek ve yönlendirmeleri sağlayacağını belirtirken, Arçelik markasının üretim kapasitesinin yeniden şekillendirileceğini de duyurdu.

Kapanma kararı, hem sektördeki diğer şirketler hem de yatırımcılar açısından önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Ekonomik koşulların ve rekabetin giderek arttığı bir dönemde, bu tür kararların sektördeki genel trendleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Koç Holding, Polonya’daki Arçelik Fabrikasını Kapatıyor: 1800 Çalışan Etkilenecek

Koç Holding, Polonya’daki Arçelik fabrikasının kapatılacağına dair kararı, geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. Fabrikanın faaliyetlerini sonlandırma süreci, verimlilik sorunları nedeniyle alınan bu kararın ardından hızla ilerliyor. Tasfiye süreci artık son aşamalarına gelirken, fabrikanın Mart ayına kadar tamamen kapanması bekleniyor. Bu kapatma kararı, yaklaşık 1800 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanacak.

Verimlilik Krizi Sebebiyle Polonya’daki Arçelik Fabrikası Kapanıyor: 1800 Kişi İşini Kaybedecek

Koç Holding’in Avrupa’daki yatırımlarında, Polonya’daki Arçelik fabrikasında beklediği başarıyı elde edememesi, bu kararın temel nedenlerinden biri olarak açıklanıyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruda, fabrikanın operasyonel verimsizlik nedeniyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Fabrikanın kapanışıyla birlikte, çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarılacaklar. Koç Holding, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirileceğini de vurguladı. Bu süreç, şirketin Polonya’daki yatırımlarındaki olumsuz sonuçların ardından, daha verimli operasyonel stratejiler geliştirme amacına yönelmesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kapanacak fabrikanın çalışanlarının, söz konusu tazminatlar ve diğer hakları konusunda her türlü yasal güvencenin sağlanacağı ifade edilirken, bu tür büyük ölçekli operasyonel değişikliklerin, şirketin genel stratejik yönelimlerini etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: medyaradar