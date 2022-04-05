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Annesinin nikahına katılmayacak

Annesinin nikahına katılmayacak
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05 Nisan 2022 - 14:59

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le evlenmeye hazırlanan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin tepki gösterdi. İddialara göre Seda Sayan’ın oğlu Prag’ta düzenlenecek nikaha da gitmeyecek

Oğulcan Engin, Seda Sayan'la 25 Yaş Küçük Aşkının Nikahına Gitmeyecek

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’ten evlilik teklifi aldı ve teklifi kabul ederek düğün hazırlığına başladı. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin neredeyse aynı yaşta olduğu Ökten ve annesinin evlenmesinden pek hoşlanmadı.

Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, her ne kadar annesinin mutluluğunu istese de bu evliliğe ilk başta büyük tepki gösterdi. Takvim’de yer alan iddiaya göre Oğulcan Engin annesine “Sessiz sedasız evlen” şartı koştu.

31 yaşındaki Engin, 7 Mayıs’ta Prag’da yapılacak nikaha da gitmeme kararı aldı. Oğlunu bu özel gününde yanında görmek isteyen Seda Sayan ise ne yaptıysa Oğulcan’ı ikna edemedi.

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