  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Pınar Altuğ’dan yoga paylaşımı: Cevabı gündem oldu

Pınar Altuğ’dan yoga paylaşımı: Cevabı gündem oldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü oyuncu ve 1994 Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videosuyla yine magazin gündeminde yer aldı. Altuğ, hocasıyla birlikte yoga yaptığı anları yayınladı. Paylaşımın altına gelen bir takipçi yorumu ise kısa sürede olay oldu.

“Yağmur Bey kıskanmıyor mu?” sorusuna net cevap

Bir takipçi, “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” diye sordu. Altuğ ise kendinden emin tavrıyla “Neden kıskansın ki!” yanıtını verdi. Bu cevap kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Mutlu evliliklerini sürdürüyorlar

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çift, kızları Su ile mutlu bir aile tablosu çiziyor. Her paylaşımı gündem olan ikilinin özel hayatı sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Asılsız ölüm haberleri çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ hakkında trafik kazasında öldüğüne dair asılsız haberler yapılmıştı. Altuğ, bu iddialara tepki göstererek “Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Ailem ve dostlarım panik yaşadı. Hakkında hukuki süreç başlatacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada olay yarattı

Yoga paylaşımıyla yeniden gündem olan Pınar Altuğ’un verdiği kıskançlık cevabı, takipçileri ikiye böldü. Kimileri ünlü oyuncunun özgüvenli tavrını desteklerken, kimileri de bu açıklamayı tartışmaya açtı. Ancak Altuğ’un cevabı, yine magazin gündemine damga vurdu.

Pınar Altuğ’dan yoga paylaşımı: Cevabı gündem oldu
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp