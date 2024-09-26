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Barış Arduç kesenin ağzını açtı! Yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı

Barış Arduç kesenin ağzını açtı! Yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2024 - 16:40

Rol aldıkları dizinin setinde taşınan Barış Arduç ile Gupse Özay’ın arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 2020 yılında dünyaevine giren çift sonunda kesenin ağzını açtı. İkili Acarkent’teki evi satın alarak kiracılıktan kurtuldu. Çiftin yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı.

‘Deliha’ filminin setinde tanışan çift 2020’de evlenmiş, 2022’de de ilk çocuklarını kucağına almıştı. Barış Arduç ve Gupse Özay, çifti bir süredir kiracı olarak oturdukları evi satıp yeni ev satın aldılar.

BARIŞ ARDUÇ’TAN 2 MİLYON DOLAR AÇIKLAMASI

“Kirada oturdukları Acarkent’teki evi satın aldığı” haberiyle ilgili açıklama yapan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, evlerinin yeni fiyatının ‘iki milyon dolar’ iddiasına açıklık getirdi.

Önceki gün Ataşehir’deki bir mekanda kameralara yansıyan ünlü oyuncu, eşinin yoğun olması nedeniyle kendisine eşlik edemediğini aktardı.

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“İKİ MİLYON DOLAR DEĞİL”

Aldıkları evlerinin fiyatının iki milyon dolar olmadığını söyleyen Barış Arduç, hakkında çıkan haberlere şu şekilde açıklık getirdi.

Arduç, “Acarkent’te kirada oturduğum evi satın aldığım doğru ama iki milyon dolara aldığım doğru değil, böyle bir rakam yok” ifadelerini kullandı.

Barış Arduç ve Gupse Özay, 2014 yılında birlikte rol aldıkları “Deliha” filminin setinde tanışıp yakınlaşmış, bu sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşımışlardı.

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Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

Hem mesleki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla dikkat çeken Arduç ve Özay, uzun süredir oturdukları evi satın alarak bu yeni yatırım kararlarını hayata geçirdi.

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Sanat dünyasında popüler olan çift, kariyerlerinin yanı sıra mutlu evlilikleriyle de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Beykoz Konakları’ndaki evleri, geniş aile yaşamına uygun yapısıyla çiftin ve küçük kızları Jan Asya’nın huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyor.

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