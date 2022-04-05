METRO KULLANAN ÜNLÜLER

Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler… YUNUS GÜNÇE “Koçum Benim”, “Sihirli Annem” ve “O Şimdi Asker” gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Metro ile seyahat eden Günçe, objektif karşısına geçti. O anları Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, “Bu postu (gönderi) metrodan paylaştım.” ifadelerini kullandı. Telefonuyla ilgilenen Yunus Günçe’nin koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı da görüldü.

HANDE ATAİZİ Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı’nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, “Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir.” notuyla paylaştı.

EBRU YAŞAR Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: “Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!

DOĞUKAN MANÇO Doğukan Manço ise İstanbul’da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.

TALAT BULUT Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.

SELDA BAĞCAN Selda Bağcan’ın Yenikapı – Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter’da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, “Gerçek bir sanatçı”, “Yenikapı metrosunda bir dünya starı”, “Halkın sanatçısı” ve “Egosuz yıldız” gibi yorumlar yapıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, “Ben de izleyim mi yenge?” notunu düşmüştü.