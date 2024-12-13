KURRETÜLAYN MATUR DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN ELİNE DÜŞTÜ! YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Survivor eski yarışmacısı ve Panorama sunucusu Semih Öztürk’ün eski eşi Kurretülayn Matur Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Alpay Kazan’ın Mart ayında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı “Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan.” paylaşımıyla gündem olmuştu.