Altında gözler FED’in faiz kararına kitlendi! Analistlerin beklentisi ne?

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Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararını beklerken, altın fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.

faiz kararında beklenti, Fed’in faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ancak ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalara odaklanacaklar. Ayrıca, Fed’in faiz kararıyla birlikte ileriye dönük makroekonomik beklentiler de piyasalara yön verecek.

Fed’in daha önceki toplantılarında bu yıl için 3 faiz indirimi öngördüğünü hatırlatmak gerek. Bu nedenle, bugün yapılacak açıklamalar altın fiyatlarında belirleyici olacak.

Altın piyasasındaki güncel duruma bakıldığında, ons altın günü 2 bin 313 dolardan işlem görerek hafif bir gerileme yaşadı. Gram altın ise 2 bin 405 liradan işlem görüyor ve gün içinde en düşük 2400 lira, en yüksek ise 2414 lira seviyelerine ulaştı.

FED’in faiz kararı ve açıklamalarının ardından altın piyasasında ne gibi değişimler olacağı merakla bekleniyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için kritik öneme sahip.