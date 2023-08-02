Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Ek vergi ve zamların nedeni belli oldu

Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı raporada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 132 ton altın sattığı ortaya çıktı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yani seçimlerin yapıldığı bu dönemde yapılan altın rezerv satışı, seçimde mi kullanıldı sorusunu gündeme getirdi.