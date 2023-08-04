Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Merkez Bankası’ndan Saray’ı kızdıracak enflasyon açıklaması

Merkez Bankası’ndan Saray’ı kızdıracak enflasyon açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
04 Ağustos 2023 - 17:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat gelişme raporunda, enflasyonun artış nedeniyle ilgili yaptığı vurgu, Saray’ı kızdıracak cinsten. Çünkü TCMB o zamları enflasyonun artışına neden gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonun yüzde 9.49 açıkladı. Enflasyon birden artmıştı. Nedeni ise ortada. Vergi artışları. İşte TCMB’de fiyat gelişme raporunda buna atıfta bulundu

SARAYI KIZDIRACAK NOT

TCMB enflasyon raporunda temmuz ayındaki aylık enflasyonun tarihsel eğilimlerin üstünde olduğu, bunda vergi artışlarının, TL’deki değer kaybının ve ücretlere yapılan zamların etkili olduğu belirtildi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORUNDAN BAŞLIKLAR

Enflasyon raporunda yer alan bilgiler şöyle:

– Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydetmiş, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

– Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur.

– Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştır. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir.

– Enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir.

– Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etmiştir. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet korumasındaki çocukların teslim edildiği tarikatın kitabını bakanlık ders kitabı yaptıDevlet korumasındaki çocukların teslim edildiği tarikatın kitabını bakanlık ders kitabı yaptı
Mehmet Ali Erbil’den Danilo Zanna’ya şoke eden yorum! “Allahın İtalyanını…”Mehmet Ali Erbil’den Danilo Zanna’ya şoke eden yorum! “Allahın İtalyanını…”
Akbelen’in katledilmiş hali. Gökyüzünden çekildiAkbelen’in katledilmiş hali. Gökyüzünden çekildi
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum! Vatandaşın rahat bir nefes alacağı tarihi paylaştıBakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum! Vatandaşın rahat bir nefes alacağı tarihi paylaştı
TÜİK’ten rekor temmuz ayı enflasyonu!TÜİK’ten rekor temmuz ayı enflasyonu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’ndan Saray’ı kızdıracak enflasyon açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Uçuş sırasında namaz kılmak riskli” diyen pilot THY’den atıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ata Demirer’den yeni dizi. Netflix’te yayınlanacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir zam da mutfak tüpüne! 500 lirayı geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’li dev yatırım bankası Türkiye için kötü haberi verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet korumasındaki çocukların teslim edildiği tarikatın kitabını bakanlık ders kitabı yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kerem Ökten en berbat 2 geceye hazır olun diyerek tarih verdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !