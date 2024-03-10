Yılmaz Erdoğan soluğu savcılıkta aldı! ‘Ekmeğimizi yiyen itler…’

Sosyal medyada bir kullanıcı Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı videonun altına ‘Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler’ yorumunu yaptı. Bu yorumu affetmeyen Yılmaz Erdoğan konuyu savcılığa taşıdı.
İnci Taneleri dizisiyle uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yorumu üzerine soluğu savcılıkta aldı.
Sabah’ın haberine göre, sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan’ın da bulunduğu bir videonun altına ‘Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler’ yorumunu bıraktı.
Ayşe K. hakkında şikayette bulunan Yılmaz Erdoğan, suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirtti.
Söz konusu yorumdaki sözlerin fikir özgürlüğünü aştığını ve hakaret boyutuna ulaştığını söyleyen Yılmaz Erdoğan, Ayşe K.’nın cezalandırılmasını istedi.
Yılmaz Erdoğan’ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.