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Yılmaz Erdoğan soluğu savcılıkta aldı! ‘Ekmeğimizi yiyen itler…’

Yılmaz Erdoğan soluğu savcılıkta aldı! ‘Ekmeğimizi yiyen itler…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mart 2024 - 15:10

Sosyal medyada bir kullanıcı Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı videonun altına ‘Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler’ yorumunu yaptı. Bu yorumu affetmeyen Yılmaz Erdoğan konuyu savcılığa taşıdı.

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