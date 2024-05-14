Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: ‘Kardeş gibiler’

Katıldığı ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışma programı ile adını duyuran Nursel Ergin, ‘Gelinim Mutfakta’ programını sunuyor Sunduğu programlar kadar .Ergin’in 25 yaşındaki kızı Bengü güzelliğiyle “Annesinin kızı” dedirtiyor.
Nursel Ergin’in biricik kızı Bengü geçtiğimiz haftalarda 25 yaşına basmıştı… Annesi gibi Bengü de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor…
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Nursel Ergin, katıldığı yarışma ile şöhreti yakalamıştı… Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin özel hayatı ile hayranlarının markajında…
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Yarışmacı olarak katıldığı bir programla dikkatleri çeken ve güzelliği ve samimiyeti sayesinde kısa sürede şöhreti yakalayan Nursel Ergin şimdilerde ekranların sevilen sunucularından biri.
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“Gelinim Mutfakta” programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı… Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu… Son olarak ikili yeniden barıştıklarını açıklamıştı…
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Nursel Ergin hayatı da filmleri aratmayan türden. Çok küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor.
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Nursel Ergin’den kızı Bengü’nün yeni yaşında paylaşımlı kutlama gelmişti. Nursel Ergin 25 yaşına basan kızı Bengü’nün doğum gününü çok özel sözlerle kutlamıştı…
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Nursel Ergin kızının doğum gününü “Sen hep gülümse, hep parla güzel kızım çilek reçelim iyi ki doğdun prensesim” sözleriyle kutladı.
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Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi…
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Fenomen anne-kız, geçtiğimiz aylarda Fas’a tatile gitmişti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram’dan yayınlamışlardı.
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Nursel Ergin’in Marakeş pozlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu.
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“Anne-kız değil, abla kardeş” yorumları yağdı…