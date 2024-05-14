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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: ‘Kardeş gibiler’

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin’in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: ‘Kardeş gibiler’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2024 - 9:08

Katıldığı ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışma programı ile adını duyuran Nursel Ergin, ‘Gelinim Mutfakta’ programını sunuyor Sunduğu programlar kadar .Ergin’in 25 yaşındaki kızı Bengü güzelliğiyle “Annesinin kızı” dedirtiyor.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 1

Nursel Ergin’in biricik kızı Bengü geçtiğimiz haftalarda 25 yaşına basmıştı… Annesi gibi Bengü de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor…

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 2

Nursel Ergin, katıldığı yarışma ile şöhreti yakalamıştı… Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin özel hayatı ile hayranlarının markajında…

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 3

Yarışmacı olarak katıldığı bir programla dikkatleri çeken ve güzelliği ve samimiyeti sayesinde kısa sürede şöhreti yakalayan Nursel Ergin şimdilerde ekranların sevilen sunucularından biri.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 4

“Gelinim Mutfakta” programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı… Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu… Son olarak ikili yeniden barıştıklarını açıklamıştı…

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 5

Nursel Ergin hayatı da filmleri aratmayan türden. Çok küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 6

Nursel Ergin’den kızı Bengü’nün yeni yaşında paylaşımlı kutlama gelmişti. Nursel Ergin 25 yaşına basan kızı Bengü’nün doğum gününü çok özel sözlerle kutlamıştı…

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 7

Nursel Ergin kızının doğum gününü “Sen hep gülümse, hep parla güzel kızım çilek reçelim iyi ki doğdun prensesim” sözleriyle kutladı.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 8

Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi…

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 9

Fenomen anne-kız, geçtiğimiz aylarda Fas’a tatile gitmişti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram’dan yayınlamışlardı.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 10

Nursel Ergin’in Marakeş pozlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu.

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in 25 yaşındaki kızını görenler şaşırdı: 'Kardeş gibiler' - Sayfa 11

“Anne-kız değil, abla kardeş” yorumları yağdı…

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