Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dilan Polat’tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş

Dilan Polat’tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
14 Kasım 2023 - 16:24
Son model arabalarıyla ve lüks hayatıyla gündemi meşgul eden fenomenlerden olan Rabia Toprak’ın birkaç yıl önce köy evinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. O dönem şalvarıyla mutfak ve bahçesinde kareler paylaşan Toprak, yayınladığı yemek videolarıyla kısa süre içerisinde takipçi sayısını artırdı.
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 1

Engin ve Dilan Polat operasyonun ardından gözlerin çevrildiği bir diğer fenomen de Rabia Toprak oldu ve çok sayıda ev, iş yeri ile arabası olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki mal varlığı iddiasını yalanlayan Toprak’ın yıllar içinde değişen yaşam tarzı da dikkat çekti. Köy evinde yayınladığı videolarla takipçi sayısını artıran Toprak, mide ameliyatı olarak kilo verdi ve tarzını değiştirdi.

111

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 2

BAHÇEDE ŞALVARIYLA POZLAR VERİYORDU
28 yaşında 756 bin takipçi sayısına ulaşan Toprak’ın 2021 yılında Dubai’ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracağını belirten Toprak’ın seneler önce köy evinden yayınladığı fotoğraflar da gündeme geldi. Toprak’ın şalvar giyerek bahçede ve evde verdiği pozlar dikkat çekti.

211

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 3

“ESTETİĞİM YOK”
Zaman içinde tüp mide ameliyatı olarak fazla kilolarını vermeye başlayan Toprak’ın yüzüne de birçok estetik yaptırdığı iddia edildi. Sessizliğini bozan fenomen ise mide ameliyatı dışında estetiği olmadığını belirtti.

311

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 4

HAKKINDAKİ YORUMLAR İÇİN DAVA AÇACAK
İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen Rabia Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yasal yollara başvuracağını belirtti. Görüntülerinin izinsiz kullanılmasına tepki gösteren Toprak, “Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

411

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 5

İşte Rabia Toprak’ın zaman içindeki değişimi…

511

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 6

611

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 7

711

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 8

811

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 9

911

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 10

1011

Dilan Polat'tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş - Sayfa 11

1111

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcının ilişki itirafı olay olduÜnlü şarkıcının ilişki itirafı olay oldu
Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’a: En iyi yerimsinLucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’a: En iyi yerimsin
Demet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyülediDemet Şener kızı ve oğluyla paylaşım yaptı! Kızı güzelliğiyle büyüledi
10 Kasım gazeteleri: ‘Tarihin Matem Sayfaları’10 Kasım gazeteleri: ‘Tarihin Matem Sayfaları’
Önce milletin kalbine, sonra Anıtkabir’eÖnce milletin kalbine, sonra Anıtkabir’e
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Meral Akşener’le görüşecek mi? ‘Ben de şaşırdım’ diyerek açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan – Engin Polat çiftinin tutukluluklarına itiraz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ın dev Kartal Heykeli sosyal medyada çok konuşuldu! Taraftarlar ikiye bölündü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat’tan sonra gözler onun üzerinde! Şalvardan kürklü hayata hızlı geçiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 farklı zam senaryosu var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken yurt dışına para transferi iddiası! ‘Yeni istifalar gelecek…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Emniyeti’nde gözaltındaki isimlere 6 polisten işkence! Başsavcılık dava açtı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan gece yarısı yeni atama kararları! Resmi Gazete’de yayımlandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il 14 Kasım hava durumu…
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilan – Engin Polat çiftinin tutukluluklarına itirazKasım 14, 2023-4:31 pm
Burdur’da 4.4 büyüklüğünde depremKasım 13, 2023-9:04 am
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin 309 firari yakalandıKasım 13, 2023-9:03 am
Motorine indirim geldi! Pompaya yansıdı…Kasım 13, 2023-9:02 am
CHP’li vekillerin ‘adalet nöbeti’ devam ediyor! ‘Kapıyı kilitlemesinler diye…’Kasım 13, 2023-9:01 am
Borsa kazandırdı, altın kaybettirdiKasım 11, 2023-1:14 pm
15 şehirde Narkogüç operasyonu: 4.5 ton uyuşturucu ele geçirildiKasım 11, 2023-1:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !