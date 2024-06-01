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Özel, Erdoğan’a asgari ücret için rakam vermiş! Ara zam mı geliyor?

Özel, Erdoğan’a asgari ücret için rakam vermiş! Ara zam mı geliyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2024 - 18:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen kritik görüşmede CHP lideri Özel’in asgari ücrete ara zam yapılmasını ve 17 bin lira olan asgari ücretin rakam vererek yükseltilmesi gerektiğini ilettiği ileri sürüldü.

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki liderin 12. kattaki görüşmesi 1,5 saat sürerken milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret meselesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

“ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMALI”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat’ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi” ifadelerini kullandı.

RAKAM BİLE TELAFFUZ EDİLDİ

Haberler.com’un kulislerden aktardığına göre Özel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asgari ücret için bir de rakam verdi ve “Yapılacak ara zamla asgari ücret 22 bin lira seviyelerine çekilmeli” dedi.

HÜKÜMET ARA ZAMMA KAPILARI KAPATMIŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın temmuz ayı için ek zam beklentisi son dönemde iyiden iyiye artarken, hükümet asgari ücret için ara zamma kapıları tamamen kapatmıştı.

Geçen ay gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekip “Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” ifadesini kullanmıştı.

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