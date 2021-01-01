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Aldığın Token Gol Olsun !

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Aldığın Token Gol Olsun !
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13 Eylül 2021 - 15:59
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Kripto para piyasasına girme kararı alan Diyarbekirspor, 14 Eylül’den itibaren ” Aldığın token gol olsun ” sloganıyla faaliyet göstermeye başlayacak.

Yeşil-Kırmızılı takımın maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu konuyla ilgili ilanlarla donatıldı. TFF 2.Lig ekibi Diyarbekirspor, kripto para piyasası için çalışmalarını tamamladı. Konuyla ilgili yasal prosedürü tamamlayan kulüp, 14 Eylül’den itibaren işlem görmeye başlayacak.

Bu sistemle kulübe gelir oluşturulması amaçlanıyor. Kripto para borsasında kısa zamanda ses getirmeyi amaçladıklarını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, bu sisteme yatırım yapanların kulübe katkıda bulunacakları gibi aynı zamanda kendilerinin de kazanç elde edeceğini söyledi.

İlgin, “14 Eylül’den itibaren faaliyete başlıyoruz. Bu sistem spor kulüplerine gelir kaynağı olacak. Doğu ve Güneydoğuda bu konuda öncü olmak istedik. Kulübe de vatandaşa da kazandıran bir sistem. Herkesi Diyarbekirspor Token’e yatırım yapmaya devam ediyoruz ” dedi.

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