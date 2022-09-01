İzmir depreminin ardından kritik uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan en güvensiz yerleri açıkladı

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Haber Global’de İzmir Buca’da meydana gelen depremi değerlendirdi.

SİSAM DEPREMİNİ HATIRLATTI

Depremin küçümsenmeyecek bir deprem olduğunu belirten Ercan “Deprem çok büyük değil, yıkıcı değil. Bizim orta büyüklükte dediğimiz bir deprem” dedi.

Sisam depremini hatırlayan Ercan “Buradan çıkarmamız gereken dersler var. Bölgenin en büyük yerleşimleri İzmir ve Aydın ovasında yer almakta. İzmir’de deprem yaratacak ana kırık İzmir kırığıdır. Bu kırık depremini yaparsa, üretebileceği deprem yıkıcı bir deprem olacaktır. Depremin bu kırık üzerinde değil de Buca kırığı üzerinde olmuş olması bana göre biraz sevindirici” dedi.

“BU BÖLGELERİN TETİKTE OLMASI GEREKİYOR”

Sisam depremiyle Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli ve Menemen’deki evlerin çok yorulduğunu belirten Ercan “Bu bölgelerin tetikte olması gerekiyor. Yani tetikte olması ne demek? Özellikle yerel yönetimlerin bu bölgeleri boşaltması gerekiyor. Yani bunu nasıl yaparlar bilemem.” diye konuştu.

“İZMİRLİLER BURALARA YERLEŞMESİNLER”

Ercan şöyle devam etti:

“Menemen, eski meles ovası diye anılan anılan Bayraklı ve Bornova ovaları İzmir’in en çekinceli yerleridir. Orada oturan halkın oradan taşınmasını öneririm. Özellikle yaman dağının bulunduğu kesimler ve güneydeki kesimlere doğru taşınması gerekiyor. Aynı olayı Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Menemen için de söylüyorum. Buralar da İzmir’in en güvensiz yerleri. İzmirliler buralara yerleşmesinler. Buralarda oturmayın. Bütün bu İzmir gerçeğini uzun yıllardır vurgulamama rağmen buralardaki yapılaşmanın kışkırtıcı olarak ve şaşırtıcı olarak artması inanın beni çileden çıkartıyor ve bir şey yapamıyorum.”