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Ekranlara Bomba Gibi Döndüler !

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Ekranlara Bomba Gibi Döndüler !
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13 Eylül 2021 - 15:27
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Özel haberleriyle magazin gündemini belirleyen, bir ekran klasiği “Müge ile Gülşen’le 2. Sayfa” bomba gibi döndü.

Yıllardır farklı kanallarda ama hep aynı kalitede, güzellikte ve içtenlikte ekranlarımıza konuk olan “Müge ile Gülşen ile 2. Sayfa” bugün TV8’de yeniden izleyicileriyle buluştu.

Yayına güzel sunucu Dilay Korkmaz ve sevilen oyuncu, sunucu Zuhal Topal konuk oldu.

İlk yayınlarında sürpriz boşanma haberiyle gündemde olan Selin Ciğerci özel açıklamalarda bulunurken; Özcan Deniz ve Feyza Aktan hattından yeni iddialar masaya yatırıldı. Yayında Bensu Soral ve Hakan Baş geçimsizliğine neyin sebep olduğuna dair bir iddia da gündeme getirildi.

Gerçek gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’tan gerçek haberler; cesur ve tarafsız yorumlar bundan böyle hafta içi her sabah saat 08.45’de TV8’de ekrana gelmeye devam edecek.

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