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Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?

Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?
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05 Ağustos 2024 - 10:23

İşte zihninizi zorlayacak bir meydan okuma! Sizin için her biri dikkatle incelemeyi gerektiren 14 fotoğraf derledik. Her fotoğrafta saklı olan hataları bulmaya çalışırken, gözlem yeteneğinizi sınayacaksız!

Her bir fotoğrafta ustalıkla gizlenmiş hataları bulmak için gözlerinizi dört açın. Detaylara dikkat ederek bu zorlu görevi başarıyla tamamlayabilir misiniz? İşte hatalarını bulmanız gereken 14 kare!

1. GÖRSEL

1. GÖRSEL CEVABI

Köpeğin kasesi kayıp.

2. GÖRSEL

2. GÖRSEL CEVABI

Gökkuşağındaki renk sıralaması yanlış.

3. GÖRSEL

3. GÖRSEL CEVABI

Kızın kulağı ters çevrilmiş durumda.

4. GÖRSEL

4. GÖRSEL CEVABI

Kedinin bir köpek kuyruğu var.

5. GÖRSEL

5. GÖRSEL CEVABI

Pasta üflenmesine rağmen mumlar hala yanıyor.

6. GÖRSEL

8. GÖRSEL

8. GÖRSEL CEVABI

Adam eti iki tane çatalla yiyor.

9. GÖRSEL

9. GÖRSEL CEVABI

Sarışın çocuk oyun kumandasını ters tutuyor. Diğer çocuk ise kıyafetini ters giymiş.

10. YÜRÜTME

10. GÖRSEL CEVABI

Uçağın kuş kanatları var.

11. GÖRSEL

11. GÖRSEL CEVABI

Fincan baş aşağı duruyor, kadın portakal suyu döküyor ama bardaktaki içecek kırmızı.

12. GÖRSEL

14. GÖRSEL

14. GÖRSEL CEVABI

Çaydanlık ocakta olmamasına rağmen dumanı tütüyor.

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