Bu hataları bulmak büyük dikkat istiyor! 14 fotoğrafta saklı olan hataları bulabilir misiniz?
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05 Ağustos 2024 - 10:23
İşte zihninizi zorlayacak bir meydan okuma! Sizin için her biri dikkatle incelemeyi gerektiren 14 fotoğraf derledik. Her fotoğrafta saklı olan hataları bulmaya çalışırken, gözlem yeteneğinizi sınayacaksız!
Her bir fotoğrafta ustalıkla gizlenmiş hataları bulmak için gözlerinizi dört açın. Detaylara dikkat ederek bu zorlu görevi başarıyla tamamlayabilir misiniz? İşte hatalarını bulmanız gereken 14 kare!
1. GÖRSEL
1. GÖRSEL CEVABI
Köpeğin kasesi kayıp.
2. GÖRSEL
2. GÖRSEL CEVABI
Gökkuşağındaki renk sıralaması yanlış.
3. GÖRSEL
3. GÖRSEL CEVABI
Kızın kulağı ters çevrilmiş durumda.
4. GÖRSEL
4. GÖRSEL CEVABI
Kedinin bir köpek kuyruğu var.
5. GÖRSEL
5. GÖRSEL CEVABI
Pasta üflenmesine rağmen mumlar hala yanıyor.
6. GÖRSEL
8. GÖRSEL
8. GÖRSEL CEVABI
Adam eti iki tane çatalla yiyor.
9. GÖRSEL
9. GÖRSEL CEVABI
Sarışın çocuk oyun kumandasını ters tutuyor. Diğer çocuk ise kıyafetini ters giymiş.
10. YÜRÜTME
10. GÖRSEL CEVABI
Uçağın kuş kanatları var.
11. GÖRSEL
11. GÖRSEL CEVABI
Fincan baş aşağı duruyor, kadın portakal suyu döküyor ama bardaktaki içecek kırmızı.
12. GÖRSEL
14. GÖRSEL
14. GÖRSEL CEVABI
Çaydanlık ocakta olmamasına rağmen dumanı tütüyor.